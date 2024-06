Šimkovičovej známa na svojom novom poste dlho nevydržala: Ministerstvo hľadá nového riaditeľa Bibiany, takýto ponúka plat

Ešte v marci sme vás informovali, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová dosadila na post riaditeľa Medzinárodného domu umenia pre deti – Bibiana – svoju kamarátku Petru Flach, ktorej kvalifikácia na takúto pozíciu bola otázna. Na svojom poste však dlho nevydržala, rezort totiž hľadá nového riaditeľa a zverejnil výberové konanie.

Zuzana Liptáková, ktorá pôsobila ako riaditeľka Bibiany pred Flach, navyše skončila za zvláštnych okolností, ministerka využila zákonnú možnosť odvolania bez udania dôvodu. Liptáková sa pre Denník N vtedy vyjadrila, že rozhovor s ministerkou trval dve minúty a na poste skončila bez udania akéhokoľvek dôvodu. Flach navyše nemala s podobnou pracovnou pozíciou žiadne skúsenosti a ide o ekonómku.

Voľné pracovné miesto

Flach navyše, rovnako ako Šimkovičová, býva v rakúskom Kitsee a s ministerkou kultúry sa zrejme dobre poznajú. Vlani totiž zdieľala na facebooku lekciu jogy na jachte v Chorvátsku, kde označila aj Šimkovičovú, píšu Aktuality. Obe boli navyše podľa Topiek začiatkom marca na muzikáli Oliver na Novej scéne, kde sedeli vedľa seba.

Flach ale na svojej novej pozícií nečakane končí a ministerstvo vyhlásilo nové výberové konanie, ktoré zverejnilo aj na portáli Profesia. „Riaditeľ/ka je štatutárnym orgánom organizácie BIBIANA, je oprávnený/á konať v mene organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy,“ začína sa pracovný inzerát.

Ministerstvo ponúka základný plat necelých 1 200 eur v hrubom, no ponúka rôzne bonusy. „V platovej triede 9. plat štatutára bude pozostávať z platovej tarify v rozpätí od 1 179,50 € do 1 416,00 € (v závislosti od dosiahnutej započítanej praxe); zvýšenie platovej tarify o 5 % podľa zákona o odmeňovaní; príplatku za riadenie v rozpätí od 12 % až 50 % zo sumy 1 416,00 € a osobného príplatku, ktorý je možné v zmysle zákona priznať až do výšky 100 % zo sumy 1 416,00 €,“ dodáva ministerstvo.