Šimečka reaguje na odvolávanie: Moja rodina prežila basu, eštebákov a Mečiara, prežije aj Fica. Som ten, ktorý vás porazí

„Moja rodina prežila basu, eštebákov a Mečiara, prežije aj Roberta Fica a jeho amatérskeho šéfa tajnej služby“ povedal to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vo svojom vystúpení v parlamente na mimoriadnej schôdzi.

Strany Smer-SD a SNS ho chcú odvolať z postu podpredsedu Národnej rady SR za to, že jeho príbuzní, a tiež jeho partnerka, poberali dotácie od štátu medzi rokmi 2020 až 2024. Podľa predkladateľov mal šéf PS vplyv na poskytovanie dotácií.

Michal Šimečka pokladá návrh za pomstu koalície za dobrú opozičnú prácu, ktorú robí Progresívne Slovensko. Zdôraznil, že jeho rodina sa angažuje vo verejnej sfére už od 19. storočia. Jeho starý otec bol filozof, disident, poradca prezidenta Václava Havla.

Útoky na rodinu a zneužívanie dotácií

„Kým Robert Fico stúpal po kariérnom rebríčku v komunistickej strane, môjho starého otca vyhodili z univerzity a zavreli do basy kvôli jeho textom. Rovnako zažíval lynč aj môj otec za komunistov a aj za Mečiara,“ povedal. Ako dodal, Fico útočí aj na jeho partnerku, ktorá má špičkové tanečných vzdelanie a môže vystupovať v najväčších metropolách vo svete, no rozhodla sa pôsobiť na Slovensku.

Potvrdil, že je pravda, že občianske združenie, ktorého štatutárkou je jeho mama, a občianske združenie, ktorého štatutárkou je jeho partnerka, dostávali podporu od štátu cez dotácie. Ako prízvukoval, práve za vlád Smeru však dostávali úhrnne viac ako za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, a o samotnom pridelení dotácií rozhodovali nominanti Smeru alebo nezávislí odborníci.

„Čo je kľúčové, podporu dostávali dávno predtým, než ja som bol v politike a než vzniklo Progresívne Slovensko. Ešte aj ten váš audit, ktorý odmietate zverejniť, ale ktorého výsledky ste už prekrútili, aj ten konštatuje, že nedošlo k žiadnemu konfliktu záujmov. Nepredložili ste jediný fakt, ako by dotácie súviseli so mnou alebo mojím vplyvom – pretože tam nebol,“ zdôraznil Šimečka.

Šimečka kritizuje koalíciu

Dodal, že keby mu išlo o granty a o peniaze, ako to podsúva Smer, mohol zostať podpredsedom Európskeho parlamente a poberať iné peniaze, napriek tomu sa rozhodol vrátiť na Slovensko. Líder opozície je presvedčený, že mnohí koaliční poslanci sa za celé jeho odvolávanie hanbia.

„Jednak je to remeselné babráctvo – diskreditačná kampaň voči mne je slabá, už ste to vedeli robiť aj lepšie v Smere. Ale podľa mňa sa hanbíte aj za fakt, že sa tu útočí na moju rodinu – na moju matku, na moju partnerku, dokonca na môjho nebohého starého otca,“ povedal.

Koalícia celým jeho odvolávaním podľa neho škodí predovšetkým samej sebe, pretože ukazuje svojim voličom, že kašle na ich problémy a rieši iba svoju osobnú pomstu. Poukázal na to, že po štyroch desaťročiach, čo je Robert Fico pri moci a prisatý na štátny rozpočet, po 4 600 dňoch, má Slovensko štvrtú najnižšiu životnú úroveň z celej Európskej únie.

Kúpnu silu máme na úrovni Turecka a s Cyprom sme na chvoste v produktivite práce. Máme najhoršie verejné financie v eurozóne a druhé najmenej dostupné bývanie. Slovensko opustilo vyše 300-tisíc ľudí, pričom každý jeden odchod stojí krajinu 2,8 milióna eur, kumulatívne tým krajina prišla o štyri percentá HDP. Ako pokračoval, Slovensku chýba 2 000 lekárov a 8 000 zdravotných sestier. Muži na Slovensku žijú v zdraví najkratšie v Európe.

Vládne zlyhania a osobné útoky

„Každý rok zomrie 11-tisíc ľudí, ktorí by zomrieť nemuseli, keby ste naše zdravotníctvo spravovali lepšie. Takmer milión ľudí je na Slovensku ohrozených chudobou po trinástich rokoch vašich takzvane ľavicových vlád. Pritom ste mali dokonalé podmienky na to, aby ste Slovensko niekam posunuli – len z EÚ ste dostali 25 miliárd eur a vy ste ich prehajdákali alebo rozdali svojim kumpánom. Poľsko za ten čas postavilo celú diaľničnú sieť, vy ste nepostavili ani tú jednu diaľnicu do Košíc,“ hovoril v pléne Šimečka.

Poukázal tiež na problémy v školstve. Nielenže chýba vyše 2000 učiteľov a učiteliek, ale aj vo všetkých možných testoch dosahujú naše deti najhoršie výsledky spomedzi okolitých krajín. Každý piaty Slovák študuje mimo Slovenska. „Toto všetko je vaša vizitka. A vy máte tú drzosť, že tu teraz budete riešiť moje odvolanie. To naozaj nemáte nič lepšie na práci?“ pýtal sa Šimečka.

Na záver odkázal premiérovi Ficovi, aby si nemýlil „našu slušnosť so slabosťou alebo nedostatkom odhodlania“. Na Ficove nedávne vyjadrenie o tom, že on nevie, kto je Michal Šimečka, povedal, že chápe, že ho nevie prečítať a zaradiť, pretože nie je gauner a nemá žiadne kauzy. „Som ten, ktorý vás porazí,“ uzavrel.