Sheldon nenávidel Howarda v Teórii veľkého tresku, pretože mu závidel: Seriál Malý Sheldon odhalil veľkú záhadu

Seriál Malý Sheldon (Young Sheldon) už viackrát priniesol vysvetlenia záhad sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory), ktoré ľuďom vŕtali v hlavách. Aktuálne si fanúšikovia môžu vychutnávať nové epizódy šiestej série tohto obľúbeného prequelu. Ako uvádza Screen Rant, dokonca mohli objaviť detail, ktorý objasnil správanie dospelého Sheldona.

Sheldonov vzťah ku priateľovi Howardovi bol nepochybne špecifický. Uťahoval si z neho a z jeho „podradnej“ práce možno ešte o trochu viac, než z ostatných členov ich partie. Prečo? To je už dlhé roky záhadou. Objavila sa však malá indícia, ktorá by mohla priniesť odpoveď.

Howardovi závidel

Screen Rant vysvetľuje, že prostredníctvom mladšej verzie Sheldona si môžete všimnúť, aký význam má pre neho NASA. A to vďaka jednému detailu — trička. Sheldon má nepochybne svojský štýl obliekania. V Malom Sheldonovi si však môžete všimnúť, že nosí tričko práve s nápisom NASA. Keďže vieme, ako táto postava zmýšľa, dá sa jednoducho vydedukovať, že nejde o žiadnu náhodu. Podľa náznakov je zrejmé, že sám sa túžil stať astronautom a poletieť do vesmíru.

Ako vieme, to sa nestalo a svoju kariéru zasvätil teoretickej fyzike. Namiesto toho, jeho priateľ Howard tento cieľ dosiahol. Keď si to dáme dohromady, môže to znamenať, že Sheldon jednoducho kamarátovi závidel a namiesto toho, aby mu doprial uznanie, sa s týmto vyrovnával po svojom.

Je tu aj ďalší dôvod

Howard však neletel do vesmíru hneď na začiatku Teórie veľkého tresku a Sheldonova nenávisť k jeho povolaniu inžiniera tam bola aj predtým. Ako sme vás už informovali, Sheldon ho oproti svojmu odboru ako niečo menejcenné. V štvrtej sérii Malého Sheldona sme sa dozvedeli, že táto jeho nenávisť nemá nič spoločné priamo s osobou Howarda, ale vznikla ešte v jeho detstve.

Keď sa Sheldon stal laboratórnym asistentom doktora Linklettera, jeho jedinou úlohou bolo umývanie veľkého množstva skrutiek. Malý Sheldon sa o tom vyjadril ako o podradnej práci, ktorá nie je vhodná pre vedca, ale mali by ju vykonávať opice alebo ešte horšie – inžinieri. Z toho môžeme usúdiť, že povolanie inžinier je v Sheldonovej hlave zakorenené ako také, pri ktorom netreba používať rozum a keďže Howard je inžinierom, tieto asociácie si prepojil.