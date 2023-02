Shakira šokovala novým videom fanúšikov: Myslia si, že je namierené proti Piquému, nešetria kritikou

O hite Shakiry, v ktorom priamo odkazovala na svojho bývalého, futbalistu Gerarda Piquého, sa už popísalo dosť. Speváčka pred niekoľkými dňami zverejnila na svojom Instagrame zdanlivo neškodné video. Niektorí fanúšikovia však zostali znepokojení.

Shakira priamo na Valentína zverejnila na sociálnej sieti video, v ktorom upratuje kuchyňu a popritom si spieva známu skladbu od SZA — Kill Bill. Na tom by nebolo nič prekvapivé, keďže tento typ videí sa aktuálne teší veľkej popularite. Ľudia sa však chytili kontextu jej virálneho rozchodu a textu tejto pesničky. A to im už v poriadku neprišlo.

Niektorí sa pobavili, iní zostali prekvapení

V jednom z veršov sa totiž spieva „mohla by som zabiť svojho bývalého, nie je to najlepší nápad“. Kým sa niektorí fanúšikovia nad týmto ani len nepozastavili, ďalších prekvapilo, že mopom zmýva koberec. Navyše si robili srandu z jej výzoru a písali, že tiež upratujú v takomto oblečení. A potom sa našla tretia skupina ľudí, ktorú video zaskočilo.

„Mali by ste navštíviť psychológa. Potrebujete pomoc. A nemyslím to ako útok, niekedy je odborná pomoc potrebná,“ odkázala Shakire jedna z fanúšičiek. „Takto populárny človek nemôže podporovať takéto násilné odkazy. Nájdu sa takí, ktorí to budú brať ako vtip, ale čo tí, ktorí ich vezmú doslova?“ podotkla ďalšia a rovnako speváčke odporučila psychológa.

Podobných komentárov bolo oveľa viac. Avšak aj takých, ktoré sa Shakiry zastali a vysvetľovali, že je to len trend.

Aký bol skutočný zámer speváčky pri zverejnení tohto videa, netušíme, keďže k nemu nepridala žiaden popis.