Spor Shakiry a Piquého ešte neskončil: Speváčka odišla do Miami, futbalista odkazuje, že jej fanúšikovia nemajú zľutovanie

Známa speváčka Shakira a futbalista Gerard Piqué tvorili pár viac ako 10 rokov. Ich spoločný život skončil v momente, keď sa latinskoamerická popstar dozvedela o nevere. Od januára sa teda tiahne séria odkazov, ktoré si obaja posielajú primárne cez sociálne siete, píše LAD Bible.

Shakira a Gerard Piqué tvorili pár posledných takmer 11 rokov. Aj keď sa nikdy nezosobášili, v rokoch 2013 a 2015 sa im narodili deti Milan a Sasha. O 10 rokov staršia speváčka však v posledných týždňoch opustila ich rodinnú vilu v Barcelone, keďže vzťah so slávnym, dnes už bývalým futbalistom, skončil kvôli nevere.

Pesnička, fotografia a poďakovanie fanúšikom

Po ich odlúčení sa spustila séria mediálnych odkazov. Shakira napríklad vydala pesničku o tom, ako Piqué vymenil Ferrari za Twingo a Rolexky za Casio. Mal to byť odkaz smerom na to, že vymenil svoju dlhoročnú partnerku a matku svojich detí za mladú ženu. Futbalista na to zareagoval tak, že do tréningového centra Barcelony prišiel na Renaulte Twingo a na ruke mal hodinky značky Casio. Neskôr sa „pomstil“ a na Instagram zavesil prvú spoločnú fotografiu s novou, o 12 rokov mladšou priateľkou.

Na začiatku apríla sa Shakira na Instagrame otvorila a k panoramatickej snímke Barcelony napísala emotívny popis ako symbol jej odchodu zo španielskej metropoly.

„Dnes začínam s deťmi hľadať novú kapitolu nášho šťastia. Ďakujem všetkým, ktorí mi v Barcelone pomáhali vysušiť slzy a dokázať, že priateľstvo je dlhšie ako láska. Ďakujem všetkým španielskym fanúšikom za vašu podporu,“ napísala speváčka, ktorá je pôvodom z Kolumbie.

Nový život za veľkou mlákou

Podľa LAD Bible sa speváčka aj s deťmi presunie za časťou jej rodinných príslušníkov, ktorí žijú v Miami. Práve slnčená lokalika na Floride bude Shakire vyhovovať, keďže až 70 % tamojšej populácie hovorí len po španielsky.

V tejto kauze je väčšina ľudí na internete priklonená Shakire, čo však znamená takmer nekonečnú kritiku a hrozivé odkazy smerom k Piquému. Dnes už bývalý futbalista, ktorý po januárovom konci kariéry pokračuje ako majiteľ klubu FC Andorra aj autor novej ligy malého futbalu, sa v nedávnom rozhovore vyjadril o odkazoch, ktoré dostáva.

„Moja bývalá priateľka je Latinoameričanka… Nedokážete si predstaviť, čo som si musel vypočuť a aké odkazy som dostal na sociálne siete. Sú to ľudia bez života a zľutovania,“ povedal 35-ročný futbalista.