Najdrahší seriál v dejinách dostal prvú upútavku: Takto bude vyzerať nový Pán prsteňov, poznáme dátum premiéry

Veľkolepé, bezkonkurenčné a najdrahšie – aj takýmito superlatívmi označujú mnohí už od ohlásenia jeho výroby seriálové spracovanie slávneho príbehu z pera J. R. R. Tolkiena. Streamovacia služba Amazon Prime na projekte pracovala niekoľko rokov a už čoskoro sa prvej série jedného z najočakávanejších seriálov histórie konečne dočkáme.

Fanúšikovia kultovky Pán prsteňov (The Lord of the Rings) už tieto zvesti istotne začuli. Ak sa ale medzi nimi nájdu ešte takí, ktorí nie, tak by ste mali vedieť, že dlho očakávaná seriálová novinka zo sveta Stredozeme dorazí na streamovaciu platformu Amazon Prime už 2. septembra 2022, píše portál Coming Soon.

No a s oficiálnym ohlásením dátumu premiéry sa spoločnosť Amazon Studios rozhodla potešiť fanúšikov aj ďalšími novinkami. Prezradila oficiálny názov svojho veľkolepého projektu a zverejnila aj prvý teaser.

O prsteňoch moci

Vôbec prvý seriál založený na známych príbehoch autora J. R. R. Tolkiena bude niesť názov The Lord of the Rings: The Rings of Power (v preklade Pán prsteňov: Prstene moci). Prvý teaser si môžete pozrieť nižšie.

Ako je z upútavky a dávnejšie zverejnených informácií zrejmé, nový seriál nebude adaptáciou už známej knižnej série. Novinka od Amazonu bude totiž zasadená do obdobia Druhého veku, vrátane čias, kedy bolo vyrobených 20 prsteňov moci, ktoré boli odovzdané jednotlivým rasám na ochranu pred nepriateľom. Samozrejme, všetko to povedie k vzniku ešte jedného prsteňa – toho najmocnejšieho zo všetkých. Na to napokon názov aj viac-menej odkazuje.

„Prstene moci spájajú všetky hlavné príbehy Druhého veku Stredozeme: kovanie prsteňov, vzostup temného pána Saurona, epický príbeh Númenor a aj Poslednú alianciu elfov a ľudí,“ uviedli hlavní showrunneri seriálu J. D. Payne a Patrick McKay.

„Doposiaľ videli diváci na obrazovke len príbeh Jedného prsteňa. Ale predtým, ako tento jeden vznikol, ich bolo veľa… A my sme nadšení, že sa môžeme podeliť o epický príbeh všetkých (prsteňov),“ dodali.

Najdrahší seriál v dejinách už dostal aj 2. sériu

The Lord of the Rings: The Rings of Power vôbec po prvýkrát prinesie príbeh Pána prsteňov v seriálovom spracovaní. Tvorcovia však z knižiek nevychádzali a príbeh vymýšľali viac-menej po svojom. Samozrejme, svoj námet sa snažili poňať tak, aby skalní fanúšikovia knižiek i filmov zostali spokojní a aby celú ságu nijak neskazili.

Spoločnosť Amazon Studios sa už niekoľkokrát pýšila tým, že tento seriál bude najdrahším, aký kedy vznikol. Či sa stretne s úspechom, je ale otázne, aj keď Amazon projektu verí. Aj preto sa už manažment spoločnosti poistil a objednal si aj druhú sériu, na ktorej sa začne čoskoro taktiež pracovať.