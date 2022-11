Separove špeciálne bankovky sa predali za pár minút. Teraz sa na Bazoši predávajú za stovky eur

Jeden z najznámejších slovenských raperov, ktorého väčšina fanúšikov hudby pozná pod pseudonymom Separ, ešte v piatok spustil predaj vlastnej bankovky. Suveníry, ktoré rozpredal za pár minút, sa teraz objavujú na Bazoši. Sumy za ne sú často prehnané.

Záujem o bankovky so Separovou podobizňou bol obrovský, taký veľký úspech nečakal ani populárny raper. Na sociálnej sieti uviedol: „Ďakujem vám, bankovka sa vypredala za 4 minúty… Neviem, či to nie je aj rekord… Náklad bol rovnaký ako vždy, 5 000, viac ich robiť asi nebudeme, aj keď nátlak z vašej strany je enormný, asi by sme ich vypredali aj 100 000, ešte raz ďakujeme.“ Bankovky začali predávať v deň a čas narodenia hudobníka, a to 18. 11. o 8:45.

Objavili sa na Bazoši

Nominálna hodnota bankoviek je nula euro, túto edíciu bolo možné zakúpiť za tri eurá. Nie každý Separov fanúšik mal však v úmysle si bankovku ponechať.

Od piatku sa raperove bankovky „na pamiatku“ objavujú aj v známom internetovom bazáre. Ľudia ich ponúkajú za desiatky až stovky eur. Najvernejší fanúšikovia sú zrejme ochotní za bankovku zaplatiť veľa peňazí, keďže inzeráty sa priebežne vytrácajú. Išlo o limitovanú edíciu a v súčasnosti ich už nie je možné na portáli Ruka hore zakúpiť oficiálnou cestou.

Za 1500 € z Bazošu

Zatiaľ najvyššia suma, za ktorú sa bankovka na internete ponúka, je neuveriteľných 1500€. Mário zo Senca v inzeráte píše, že je vhodnou investíciou do budúcnosti, nakoľko jej hodnota bude „zaručene“ stúpať.

Bankovka bola vyrobená v spoločnosti Oberthur Fiduciaire, ktorá bežne vyrába aj pravé originálne bankovky.