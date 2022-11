Syn ho našiel tvárou zaboreného v kokaíne. Herec, ktorý v Harrym Potterovi stvárnil hlavnú postavu, mal temnú stránku

Herec Richard Harris stvárnil v sérii Harry Potter ikonickú postavu Dumledora. Väčšina fanúšikov ho vníma ako dobrosrdečného čarodeja. Len málokto ale vie, že Richards, ktorý sa úlohy zhostil, mal za sebou temnú minulosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

O temnej minulosti hovoril otvorene

Richard Harris si zahral v desiatkach skvelých filmov, vrátane Gladiátora či Juliusa Caesara. Mnohí ho ale poznajú najmä ako Dumbledora zo ságy Harry Potter. Ako informuje portál LADbible, málokto ale vie, že herec mal za sebou temnú minulosť a obdobie plné divokých večierkov. Niekoľko rokov pred smrťou otvorene hovoril o tom, že bol závislý od kokaínu, ktorý zapíjal veľkými množstvami alkoholu.

V istom bode bol na tom tak zle, že každý deň vypil niekoľko fliaš. Lekári ho varovali, že mu ostáva už len 18 mesiacov života. Írsky herec sa ale odmietol vzdať, namiesto toho sa rozhodol zabojovať. Zbavil sa aj závislosti od kokaínu, ktorý ho okolo roku 1980 takmer pripravil o život po tom, čo sa ním predávkoval.

Značne to ovplyvňovalo aj Harrisovu rodinu, vrátane jeho troch synov. Z Jamieho a Jareda sa neskôr stali herci a Damien sa dal na režisérsku dráhu. Všetci traja priznávajú, že vzťah s ich otcom bol neraz veľmi komplikovaný, často sa totiž správal nepredvídateľne.

S rodinou mal komplikovaný vzťah

Len pred niekoľkými dňami (19. novembra) uzrel svetlo sveta dokument s názvom The Ghost of Richard Harris (v preklade Duch Richarda Harrisa). V ňom Jamie spomína na šokujúci moment, ktorý bol ako vystrihnutý z hororového filmu. Popisuje, ako hercovi spadlo na koberec vrecúško s kokaínom a on v ňom mal doslova zaborenú tvár.

Neraz sa dostal dokonca aj do potýčok, jedného muža udrel do tváre a hodil do neho pivo. Na druhej strane, írsky herec bol niekoľkokrát nominovaný na Oscara, čo svedčí o jeho neuveriteľnom talente.

Richardovi Harrisovi napokon v auguste v roku 2002 lekári diagnostikovali vážne ochorenie — Hodgkinovu chorobu. Ani na smrteľnej posteli ale neprestával vtipkovať a keď mu bolo najhoršie, žartoval, že to je určite kvôli jedlu. Zákerné ochorenie ho napokon o život pripravilo v októbri v roku 2002, len niekoľko mesiacov po diagnóze. Aj samotný Daniel Radcliffe neskôr priznal, že herecký kolega bol pre neho veľkou inšpiráciou a zaslúži si obdiv za to, ako sa so svojimi démonmi popasoval.