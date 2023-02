Satanský rituál na Grammy? Vystúpenie Sama Smitha a Kim Petras niektorých šokovalo, politička adresuje výzvu kresťanom

Vystúpenie Sama Smitha a Kim Petras na odovzdávaní cien Grammy očakávane vyvolalo aj búrlivé reakcie. Postarali sa o ne najmä konzervatívne naladení ľudia.

Kontroverzný americký senátor Ted Cruz dvojicu umelcov nešetril. Po tom, čo videl vystúpenie Sama Smitha a Kim Petras na odovzdávaní cien Grammy 2023, na Twitteri vyjadril svoj názor a napísal „Toto… je…zlo,“ píše Marca.

Obaja prišli na slávnostné odovzdávanie cien oblečení v červených šatách, pričom britský spevák dokonca ukázal aj diabolské rohy. Na pódiu, počas toho ako spievali skladbu Unholy, to vyzeralo ako v pekle. Všade okolo nich bolo množstvo ohňa, účinkujúci mali diabolské kostýmy a tanečníci boli zavretí v klietkach.

Don’t fight the culture wars, they say. Meanwhile demons are teaching your kids to worship Satan. I could throw up.

