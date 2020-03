Samice voľne žijúcich cicavcov žijú omnoho dlhšie ako samce, uvádza nová štúdia, ktorá sa venovala dĺžke života divých zvierat. O výsledkoch výskumu, ktoré publikovali v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, informuje spravodajský portál BBC.

Samice žijú v priemere o 18,6 % dlhšie, ako samce rovnakého živočíšneho druhu, zistili vedci. Rozdiel medzi nimi je pritom omnoho väčší, ako medzi mužmi a ženami, kde je to okolo 8 %.

Ženy vo všetkých ľudských populáciách žijú dlhšie a to až tak, že deväť z desiatich ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov, sú ženy. Tento vzorec je pritom podľa vedcov konzistentný už od 18. storočia, odkedy sú k dispozícii spoľahlivé záznamy o narodeniach a úmrtiach.

I keď podobnú situáciu vedci predpokladali aj v živočíšnej ríši, nemali o cicavcoch k dispozícii dostatok údajov.

Medzinárodný vedecký tím preskúmal úmrtnosť podľa veku u 101 druhov

Zistili pritom, že v 60 % analyzovaných populácií žili samice dlhšie ako samce – v priemere asi o 18,6 %. Tieto rozdiely pripisujú kombinácii genetických variácií špecifických pre jednotlivé pohlavia a miestnych environmentálnych faktorov.

Vedúci autor štúdie Jean-Francois Lemaitre z univerzity vo francúzskom Lyone ako príklad uviedol ovcu hruborohú (Ovis canadensis), u ktorej mali k dispozícii údaje o rôznych populáciách.

Ukázalo sa pritom, že v prípade priaznivých podmienok bol malý rozdiel v dĺžke života samcov a samíc, no v lokalite, kde boli náročné zimy, žili samce omnoho kratšie. Samce totiž podľa neho využívajú veľkú časť zdrojov na súperenie medzi sebou o partnerky a snahu o väčší telesný objem, takže môžu byť citlivejšie na životné podmienky.