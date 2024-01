Gypsy Rose je už niekoľko dní na slobode: Čelí hackerom a vydávajú sa za ňu podvodníci, vo väzení sa stihla vydať

Podivuhodný prípad Gypsy Rose už poznajú viacerí. Kedysi dievča týrané mamou tým najohavnejším spôsobom sa rozhodlo vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Matka ju odmalička týrala a presviedčala ju aj okolie, že Gypsy je smrteľne chorá. Inak zdravé dievča ale po rokoch už nechcelo trpieť, a tak sa rozhodlo aj spolu so svojím kumpánom matku zavraždiť. Z desiatich rokov si dievčina napokon odsedela 85 percent trestu.

Bol to jeden z prípadov, ktoré si získali pozornosť čitateľov, ale aj divákov po celom svete, keďže na základe príbehu Gypsy Rose a jej mamy Clauddine „Dee Dee“ Blanchard vzniklo niekoľko dokumentov a dokonca aj hraná miniséria The Act z dielne streamovacej platformy Hulu.

V roku 2016 Gypsy Rose odsúdili za vraždu druhého stupňa na 10 rokov väzenia. Napokon ju ale z neho prepustili na slobodu o 3 roky skôr. Stalo sa tak 28. decembra 2023.

Kniha aj dokumentárny seriál

No aj keď by sa mohlo zdať, že dnes už 32-ročná Gypsy Rose sa po návrate na slobodu bude držať od médií ďalej, opak je pravdou. Dáva exkluzívne rozhovory, je aktívna na sociálnych sieťach, užíva si život a dnes jej v podobe e-knižky vyšla biografia pod názvom Released: Conversations on the Eve of Freedom. Okrem toho vychádza aj trojdielny dokumentárny seriál The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard pre stanicu Lifetime, v ktorom niekdajšia trestankyňa rozpráva o svojom živote za mrežami, ale aj o tom, či ľutuje, čo spolu so svojím vtedajším priateľom Nicholasom Godejohnom spáchala. Ten si odpykáva za vraždu Dee Dee doživotný trest.

Ako prezradila médiám, svoj čin ľutuje každý jeden deň. „Nikto nikdy nebude z mojich úst počuť, že som rada, že je mŕtva, alebo že som pyšná na to, čo som spravila. Ľutujem to každý jeden deň,“ priznala v nedávnom rozhovore pre magazín People.

Šokujúci prípad týrania, ktorý skončil vraždou

K vražde matky ju dohnali podľa jej vlastných slov panika a zúfalstvo. Mama Dee Dee ju totiž neustále presviedčala, že je smrteľne chorá. Gypsy ale bola úplne zdravým dieťaťom, aj keď okolie vrátane lekárov a aj ona sama boli v tom, že má rakovinu, svalovú dystrofiu, poruchu prijímania potravy a že trpí psychickou poruchou, pre ktorú nikdy skutočne nedospeje. Pridružené k tomu mali byť aj mnohé ďalšie choroby.

Samozrejme, takýto utrápený životný príbeh obetavej matky mnohých dojímal k slzám. Viacero ľudí sa preto rozhodlo podať im pomocnú ruku, často aj finančnú, nehovoriac o príspevkoch, ktoré dokázala vďaka zoznamu diagnóz svojej dcéry od štátu poberať. Najsmutnejšie na tom je, že lekári si prakticky nič nevšimli, keďže Dee Dee o „diagnózach“ svojej dcéry dokázala rozprávať veľmi presvedčivo. Gypsy tak podstupovala operácie, ktoré vlastne nepotrebovala, používala invalidný vozík, aj keď dokázala úplne bez problémov kráčať a všade chodila s kyslíkovou bombou, aj keď problémy s dýchaním nemala.

Nevie, či by dnes konala inak

Gypsy si ale povedala dosť, a keď mala podstúpiť ďalšiu operáciu, tentoraz zákrok na hrtane, ktorý mal zistiť, prečo má tak vysoko posadený hlas, odmietla to a vyšla s tým pred matku.

„Povedala mi, že na ňu pôjdem, a hotovo. Neprebehla žiadna diskusia. V mojom srdci som si priala, aby si to rozmyslela, že sa tento život už musí zmeniť,“ uviedla pre People Gypsy Rose.

Rozhodla sa tak pre krajné riešenie, aj keď mala aj iné možnosti. Ani dnes si ale nie je istá, či by ich využila. „Neviem, či by som tetám a strýkom povedala, že nie som chorá, že to robí len moja mama. Alebo či by som sa vrátila k rozhovoru s Nickom a povedala mu, že všetko nahlásim polícii,“ uviedla.

Ako sa ukázalo pri vyšetrovaní prípadu vraždy, chorá namiesto Gypsy Rose bola jej mama. Trpela Münchjausenovým syndrómom v zastúpení. Zvyčajne je tento syndróm spojený s tým, že si pacient vymýšľa rôzne diagnózy. Tu si ale rôzne ochorenia vymýšľala Dee Dee na svojej vlastnej dcére.

Vydatá a aktívna na sociálnych sieťach

Gypsy Rose Blanchard si ale posledné dni užíva život na slobode, pričom sa niektoré z momentov snaží dokumentovať aj na sociálnych sieťach. Sledovať ju možno na Instagrame, či TikToku, kde už musela aj riešiť niekoľko nepríjemností. Pred pár hodinami varovala svojich followerov, že na platformách vzniklo viacero fejkových profilov v jej mene, v ktorých neznáme osoby pýtajú od sledovateľov peniaze. Ako Gypsy Rose varovala, nie je to ona a nikdy si od ľudí nebude žiadne peniaze takýmto spôsobom pýtať.

Portál Unilad tiež pred pár dňami informoval o tom, že do účtu na TikToku sa jej niekto nabúral. Zmenil jej prezývku, pod ktorou vystupuje a vymazal profilovú fotku. Ako priznala, zrejme vie, kto to urobil, no zmenila si heslo a všetko má opäť pod kontrolou.

Chce, aby ju hrala hviezda Stranger Things

Gypsy Rose verí, že po rokoch strávených za mrežami sa z nej stal lepší človek. Predpokladá, že v budúcnosti o jej živote a o tom, čo vykonala, vznikne po seriáli aj celovečerný film. Prezradila, že by bola rada, keby ju v ňom stvárnila herečka Millie Bobbie Brown, známa ako Eleven zo seriálu Stranger Things.

Za mrežami sa dokonca aj vydala, pričom šťastie našla u učiteľa menom Ryan Scott Anderson. „Áno“ si povedali 21. júla 2022. Ako uvádza Unilad, plánujú spolu aj rodinu, z čoho Gypsy Rose vôbec nemá obavy. Hovorí, že keď má nablízku svoju milujúcu rodinu a najmä manžela, všetko je v poriadku a z ničoho nemá strach.