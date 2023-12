Gypsy Rose dnes majú pustiť z väzenia: Opísala, či ľutuje vraždu mamy, ktorá jej dávala jedlo cez hadičku či vytrhala zuby

Kontroverzný príbeh Gypsy Rose Blanchard poriadne šokoval verejnosť po tom, ako vyplával na povrch. A pravdepodobne dodnes dokáže nejedného zaskočiť. Treba povedať, že si kvôli svojej mame Dee Dee preša peklom, no za to sa jej brutálne pomstila, kvôli čomu strávila nejaký čas vo väzení. Len pár hodín pred jej prepustením vydal magazín People exkluzívne vyjadrenie Gypsy Rose, v ktorom prezradila, ako po rokoch vníma svoj čin.

Článok pokračuje pod videom ↓

Áno, čítate správne. Gypsy Rose má byť dnes 28. decembra predčasne prepustená na slobodu po tom, ako strávila roky za mrežami. Tento trest dostala za to, že so svojím priateľom Nickom Godejohnom vymyslela plán, ako zabiť svoju mamu. Čo sa napokon aj stalo.

Tvrdí sa, že Dee Dee trpela takzvaným Münchhausenovým syndrómom v zastúpení, kvôli čomu žila v domnienke, že jej dcéra je chorá alebo postihnutá. O čom presvedčila aj samotnú Gypsy Rose.

Exkluzívne vyjadrenie pred prepustením na slobodu

Tá má dnes už 32 rokov a len niekoľko hodín pred svojím prepustením priznala, že ľutuje to, čo sa stalo. Opísala, že sa k tomuto činu uchýlila kvôli tomu, že bola zúfalá zo situácie, v ktorej sa nachádzala. Pre lepšie pochopenie, dlho verila tomu, že je skutočne vážne chorá, kvôli čomu podstupovala napríklad operácie, ktoré v skutočnosti ani nepotrebovala. Keď odhalila pravdu, chcela z toho uniknúť.

„Keby som mala možnosť vrátiť sa späť v čase a všetko zopakovať, neviem, či by som povedala tetám a strýkom pravdu o tom, že nie som chorá, len to mama predstiera. Alebo či by som sa vrátila k tomu osudnému rozhovoru s Nickom a povedala mu, že idem radšej všetko oznámiť na políciu,“ prezradila Gypsy Rose.

Dodala však, že nikdy nepovedala, že je hrdá na to, čo urobila. Práve naopak. „Ľutujem to každý jeden deň,“ priznala.

Desivý život Gypsy Rose

Vráťme sa na začiatok. Dievča sa narodilo 27. júla 1991 v Louisiane, uvádza web All That’s Interesting. Jej rodičia boli v tom čase mladí a na takúto zodpovednosť možno aj nepripravení. Rod Blanchard sa rozhodol opustiť rodinu, no spomína sa, že na výchovu dcéry prispieval aspoň finančne.

Celá starostlivosť o výchovu zostala na Dee Dee, ktorá sa celé ďalšie roky prezentovala ako vzorná a obetavá matka. A to sa prejavilo aj v momente, keď jej lekári určili vážne diagnózy. Všetko to začalo zdanlivo obyčajným pádom, pri ktorom si dievča poranilo koleno…