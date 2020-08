Prečo sa zobúdzame tesne predtým, ako nám zazvoní budík? Vedci majú odpovede

Vzhľadom na školské či pracovné povinnosti sa mu ale nevyhneme. Prečo sa však stáva, že sa zobudíme pred zvonením budíka, aj keď by sme si mohli pospať o pár minút dlhšie?

Prečo sa budíme skôr ako zazvoní budík?

Predstavte si, že sa zobudíte tri minúty predtým, ako vám zazvoní budík. Pokúsiť sa opäť zaspať sa už neoplatí, a tak vyliezame z postele skôr a púšťame sa do príprav na nový deň. Cyklus spánku a bdenia je ovládaný tzv. cirkadiánnym rytmom. Tieto vnútorné hodiny kontrolujú teplotu tela, krvný tlak, ale aj to, kedy sme bdelí a kedy zase ospalí.

Ako informuje portál Sleep Foundation, cirkadiánny rytmus je ovplyvňovaný mnohými faktormi, vrátane vonkajších, píše portál IFLScience. Napríklad, keď sa vonku zotmie, naše oči vyšlú signál do časti mozgu zvanej hypotalamus. Ten určuje hladinu energie a zapríčiňuje, že do tela sa začne vyplavovať melatonín. Následkom toho pociťujeme únavu.

Samozrejme, cirkadiánny rytmus sa môže odlišovať, napríklad v závislosti od toho, či je niekto ranné vtáča alebo skôr nočná sova. Nech však patríte do ktorejkoľvek kategórie, dôležité je dopriať si dostatočné množstvo kvalitného spánku. Cirkadiánny rytmus totiž funguje najlepšie, keď dodržiavame istý režim, teda chodíme spať aj vstávame aspoň približne v rovnakom čase. Keď si vaše telo zvykne na určité množstvo spánku a na čas, kedy chodíte spať a kedy sa budíte, budík už potrebovať nebudete, telo sa včas preberie samo.

Telo sa rado budí samo, postupne

Ako informuje článok publikovaný v časopise Science Mag, cyklus spánku a bdenia je ovplyvňovaný tzv. PER proteínom, ktorého hladina v tele sa priebežne mení. Napríklad, počas noci hladina tohto proteínu poklesne, následkom čoho poklesne krvný tlak, spomalí sa srdcový tep a nastupuje pocit ospalosti.

Ak vstávame každý deň v rovnakom čase, naše telo v rovnakom čase začne produkovať viac PER proteínu, zvyšuje sa krvný tlak aj telesná teplota. Okrem toho, do tela sa začne vyplavovať hormón kortizol, ktorý nám pomáha vyrovnať sa so stresom a záťažou počas dňa. Tieto procesy sa zvyčajne naštartujú hodinu predtým, ako by sme sa mali zobudiť.

Naše telo nemá rado, keď je zo spánku násilne vytrhnuté hlučným budíkom, rado sa prebúdza samo a postupne. Aj preto sa dokáže naučiť, kedy je najvyšší čas zobudiť sa skôr, ako obávaný budík zazvoní.

Budík radšej neposúvajte

Problém nastáva, keď sa zobudíme na zvonenie budíka a posunieme ho o niekoľko minút neskôr. Počas tých niekoľkých minút sa už kvalitného spánku nedočkáte, sťažíte však svojmu telu prácu a v konečnom dôsledku sa budete cítiť horšie, akoby ste z postele vstali po prvom zazvonení budíka.

Ako sme už spomínali vyššie, kľúčom je pravidelnosť a režim. Ak chodíte spať a vstávate vždy v inom čase, telo dostáva zmiešané signály a ako informuje štúdia publikovaná v časopise The Lancet, z dlhodobého hľadiska to celkovému zdraviu naozaj neprospieva. Navyše, ako informuje portál Scientific American, smartfón by nemal byť to posledné, čo pred spaním vidíme, je totiž dokázané, že svetlo vyžarované displejom môže taktiež naše telo zmiasť.