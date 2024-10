S najväčším jazerom na svete sa deje niečo strašné: Rýchlo sa zmenšuje, satelity zachytili, čo sa s ním za 16 rokov stalo

Rýchly kvíz — viete, ktoré je najväčšie jazero na svete? Áno, ide o ten známy chyták, pretože odpoveďou na túto otázku je Kaspické more. Prejdime ale na vážnejšiu nôtu. Kaspické more sa mení a nie je to vôbec dobré.

Keď sa pozrieme na mapu, vidíme, že Kaspické more sa nachádza medzi Azerbajdžanom, Ruskom, Kazachstanom, Turkmenistanom a Iránom. Pre tieto krajiny má dôležitý význam, je totiž zdrojom pitnej vody a sústreďuje sa tu aj cestovný ruch, no experti sa obávajú o jeho osud. Ako vysvetľuje portál CNN, zmenšuje sa a tento proces sa navyše zrýchľuje.

Takto sa zmenilo za 16 rokov

Asi už tušíte, že za tým budú okrem iného aj klimatické zmeny, ktoré síce všeobecne zvyšujú hladinu morí, no to neplatí pre tie vnútrozemské alebo jazerá, akým je aj Kaspické more.

Túto zmenu potvrdzujú aj satelitné snímky NASA, ktoré zachytávajú jazero v roku 2006 a v roku 2022. Rozdiel je viditeľný na prvú aj pre laika, pri ich porovnaní je jasné, že za týchto pár rokov časť z neho ubudla. Znepokojivý je aj fakt, že za posledné desaťročia sa tento proces zrýchľuje, pripomína CNN.

Snímky zachytené 20. septembra 2006 a 19. septembra 2022, foto: NASA Earth Observatory / Aqua — MODIS

Do roku 2100 môže klesnúť až o 30 metrov

Jazero je zásobované vodou pochádzajúcou zo 130 riek, až 80 % jeho vody však pochádza z Volgy. Klimatické zmeny súvisia s rýchlosťou odparovania vody aj s nepravidelnými zrážkami, čo sa následne odzrkadľuje na množstve vody v jazere. Okrem nich majú negatívny vplyv na stav jazera aj ťažba, ktorá tu prebieha, či budovanie priehrad.

Hladina vody v Kaspickom mori klesá od polovice 90. rokov, no od roku 2005 sa tento proces zrýchlil. Do konca tohto storočia by mohla klesnúť o 30 metrov, uvádza jedna zo štúdií.