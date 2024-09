So slávnym termálnym jazerom sa stalo niečo strašné: Zmenilo farbu a klesla jeho teplota, dôvod vás poriadne naštve

Ľudia svojím konaním zničili už viacero prírodných nádher. A toto je ďalším z takýchto svedectiev. Horúce jazero Morning Glory Pool v Yellowstone zmenilo svoju farbu a aj keď na prvý pohľad môže vyzerať pôsobivo, nie je to tak.

Článok pokračuje pod videom ↓

Turisti nahádzali do tohto jazera toľko mincí a ďalšieho odpadu, až napokon zmenilo svoju farbu, upozornil New York Post. Samozrejme, nestalo sa tak zo dňa na deň, ale postupne. Namiesto pôvodnej modrej farby teraz dookola žiari žltou, zelenou, či dokonca červenou farbou, a to nie je vôbec dobrá správa.

Mince pre šťastie jazeru veľa šťastia nepriniesli

Termálny prameň Morning Glory Pool je známou atrakciou a nie všetci návštevníci národného parku sa k nemu posledné desaťročia správajú úctivo. Pre niektorých slúži ako odpadkový kôš, ďalší si ho romantizujú a hádžu doň mince, aby sa im splnili ich želania.

Ich hromadenie zapríčinilo zmenu teploty jazera, ale aj zmenu jeho farby. A jedno s druhým spolu súvisí, pretože odpad, ktorý sa v ňom hromadil, zablokoval tok horúcej vody, čím jeho teplota klesla.

Budúcnosť termálneho prameňa je otázna

Ako upozornil IFL Science, podľa historických záznamov bolo jazierko kedysi skutočne modré, aj keď teraz to môže znieť až neveriacky. Až v druhej polovici 20. storočia začalo nadobúdať nové sfarbenie, ktoré vyústilo do jeho dnešnej podoby, uvádza štúdia z roku 2020.

Samozrejme, snahy o jeho vyčistenie boli. Už v sedemdesiatych rokoch sa pri takýchto prácach ukázalo, že v jazere sa nachádza možno až tisíce mincí.

Či bude Morning Glory Pool niekedy opäť žiariť svojou modrou farbou, sa nevie.