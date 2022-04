Ruský pretekár, ktorý mal na pódiu hajlovať, svoj čin oľutoval. Som pripravený prijať trest, tvrdí

Mladý ruský športovec sa v pondelok postaral o výrazný rozruch. Na pódiu po triumfe v kartingu totiž spravil gesto veľmi podobné hajlovaniu, na ktorom sa neskôr dokonca smial. Teraz sa Arťom k celej veci vyjadril prostredníctvom videa na sociálnej sieti.

Prípadom sa hneď začala zaoberať aj Medzinárodná automobilová federácia (FIA), ktorá má za úlohu prešetriť možné propagovanie nacistického gesta. 15-ročný Arťom Severuichin sa stal pondelkovým víťazom pretekov v kartingu, ktoré sa odohrávali v portugalskom Algarve. O jeho čine sme informovali v tomto článku.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022