Ukrajina by bez neho už bola porazená a Zelenskyj možno aj mŕtvy. Kto je hrdinský generál Valerij Zalužnyj?

V médiách z predstaviteľov Ukrajiny vidno najmä prezidenta Volodymyra Zelenského. Avšak on sám by nedokázal vydávať pokyny, a to aj s ohľadom na vojenskú stratégiu a taktiku. Zatiaľ čo pred kamerami vidno práve Zelenského, v ústraní médií pôsobí generál Valerij Zalužnyj, vrchný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny. Práve vďaka nemu sa Ukrajine darí vzdorovať silnému nepriateľovi.

48-ročný Zalužnyj po vyštudovaní strojárskej vysokej školy, ktorú ukončil s vyznamenaním, zamieril na vojenskú fakultu. Tú takisto ukončil s vyznamenaním a prešiel všetkými stupňami vojenskej služby, ako uvádza portál zvyagel.

V kariére stále postupoval, stal sa náčelníkom štábu a zástupcom veliteľa mechanizovanej brigády pôsobiacej v okolí Ľvova, potom sa stal veliteľom.

Rok 2014 a prvé boje

Zalužnyj velil brigáde, ktorá bola v roku 2014 nasadená v Debalceve. Tu sa odohrali krvavé boje a Ukrajinci utrpeli veľké straty. Potom bol menovaný za veliteľa operačného veliteľstva Sever a o dva roky neskôr ho Zelenskyj vymenoval do funkcie veliteľa ozbrojených síl. Ukázalo sa, že to bol dobrý a prezieravý ťah.

Upustil od sovietskeho štýlu

Práve Zalužnyj má veľkú zásluhu na tom, že Ukrajincov ruská agresia nezaskočila. Zmenil totiž spôsob, ako Ukrajinci bojujú a ako o vojne uvažujú, píše CNN Prima NEWS. Zalužnyj sa totiž zúčastnil mnohých cvičení NATO a aj vďaka nim vniesol do armády západný štýl uvažovania o bitkách, ale aj o logistike. Vytlačil tak sovietske vojenské zmýšľanie, ktoré sa spolieha na klasické organizačné velenie zhora nadol. Pri tomto modeli o bojoch, taktike a plánoch radoví vojaci nevedia nič, a keď padne veliteľ, tak armáda má problém.

Ukrajinci sa pod vedením Zalužného spoliehajú na taktické skupiny o pár vojakoch, ktorí majú informácie o priebehu samotných operácií. Vsadili tak na samostatnosť veliteľov, ktorí dokážu situácie správne vyhodnocovať. Taktiež ukrajinskú armádu tvoria mladí profesionálni vojaci. „Sú to úplne iní vojaci ako my, keď sme boli poručíci. Takmer každý z nich ovláda nejaký cudzí jazyk, vie pracovať s technikou, sú sčítaní. Nie sú to žiadni obetní baránkovia ako v ruskej armáde,“ povedal Zalužnyj.

Ukrajinská armáda navyše disponuje mnohými západnými a modernými vojnovými technológiami. Majú nielen drony Bayraktrary, ale aj moderné navigačné prístroje. Neštudujú zbytočne mapy a nepíšu sa bojové rozkazy ako počas 2. svetovej vojny. Boje sú dynamické a počas nich sa mení aj taktika.

Ukrajinu pripravoval na veľký boj

Je to práve Zalužného zásluha, že Ukrajinu napadnutie Ruskom neprekvapilo. Keď ho Zelenskyj v roku 2021 menoval do funkcie veliteľa ozbrojených síl, Zalužnyj začal verejne hovoriť o riziku, že bude Ukrajina Ruskom napadnutá.

Zatiaľ čo Európa nad rizikom vojny na Ukrajine v tej dobe ani neuvažovala, Zalužnyj už pripravoval svoju armádu na boj, ktorý sa začal o necelý rok neskôr.

Samotný Zelenskyj svojmu generálovi od prvého momentu ako Rusi zaútočili na Ukrajinu, dôveruje. Veril Zalužnému, že Rusi nedokážu dobyť Kyjev a ani preto nevyužil ponuku západných krajín, aby tam odišiel do útočiska. Ostal v krajine a zriadil si štáb v tajnom bunkri v Kyjeve.

Aj v teraz si Zalužnyj stále uvedomuje svoju funkciu a verí, že sa napokon jeho armáde podarí agresora z Ukrajiny vytlačiť. Predpoklady na to jeho armáda jednoznačne má.