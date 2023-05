Rodičia vďaka Sociálnej poisťovni odrazu vedia, koľko zarábajú ich deti. Sumu sa dozvedia z listu o vyplácaní dôchodku

Sociálna poisťovňa v rozhodnutí o priznaní rodičovského príspevku uvádza vymeriavací základ detí dôchodcov. Daňoví poradcovia tak podľa webu RTVS Sociálnej poisťovni vytýkajú, že porušila daňové tajomstvo.

Zistia, koľko zarábajú deti

Sociálna poisťovňa čerpá informácie od finančnej správy práve z daňových priznaní. Takto sa daňové tajomstvo odhaľuje a to bez súhlasu dotknutej osoby. Členovia rodiny tak môžu zistiť, koľko, spravidla ich dieťa zarába.

Pri ľuďoch s vyšším príjmom sa uvádza iba ročný vymeriavací základ, a to je 14 532 eur. No pri ostatných je to presná suma. Sociálna poisťovňa ale argumentuje, že je to v poriadku, lebo podľa Zákona o sociálnom poistení sa pre poskytnutie vymeriavacieho základu nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, ako uvádza pre RTVS hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Ďalším problémom je, že Sociálna poisťovňa posiela rozhodnutia ako obyčajné zásielky a teda neposiela ich do vlastných rúk. Takto sa k rozhodnutiu teoreticky môže dostať hocikto.