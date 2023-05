Rozlúčte sa so slnečným májom: Na Slovensko čoskoro príde zlé počasie so silným dažďom a búrkami

Po pomerne teplom aprílovom počasí a s príchodom jari sa očakávali čoraz vyššie teploty a veľa slnečných dní. Toto však na našom území nečakajte, keďže nasledujúce májové dni budú v znamení dažďov a búrok, informuje portál iMeteo.

Aj keď máme za sebou 4. najteplejší apríl v histórii, máj bude o inom. Po slnečných dňoch a teplotách, ktoré neraz siahali nad 20 stupňov Celzia, nás čaká vlna veľmi nepriaznivého počasia, ktorá na naše územie prinesie dážď a búrky.

Z alpskej oblasti sa cez Česko presunie upršané počasie, ktoré prinesie veľké množstvo zrážok. Slovensko bude zatiaľ v nasledujúcich dňoch len výrazne oblačné, keďže búrkové mraky sa budú sústrediť primárne nad Českom, Rakúskom a Maďarskom.

Piatok prinesie dážď

Od piatkového dňa sa však výrazné búrkové počasie dostane aj k nám. Na záver týždňa by nás mala začať ovplyvňovať tlaková níž z Jadranu. Prinesie ďalšiu vlnu zrážok, ktorá zasiahne naplno aj Slovensko. Rozpršať by sa malo na celom území, pričom zrážky by mali ustať budúci týždeň v utorok.

Čo sa týka búrok, tie sa najviac prejavia po 18. máji, kedy stúpnu aj hodnoty na teplomeroch, a to až do 25 stupňov Celzia, dodáva iMeteo.