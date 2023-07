Renesančný kaštieľ s pozemkom môžete vlastniť aj vy, predáva sa lacnejšie ako garsónky v Bratislave

Už je to niekoľko rokov, čo kaštieľ v Hradnej čaká na svojho záchrancu. Ako informuje portál MY Žilina, historická budova bola postavená približne v roku 1600 a preslávená sa stala najmä v 19. storočí, keď tu bývala Mária Madočániová, rodená Akaiová.

Kultúrna pamiatka

Ako sa uvádza v inzeráte na webe realitnej agentúry, nehnuteľnosť je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok. Podľa ďalších informácií sa má kaštieľ nachádzať vo vyhľadávanej turistickej lokalite a úžitková plocha objektu je 1 300 metrov štvorcových. Mnohých zvedavcov zaujala predovšetkým cena, ktorá je stanovená na 75-tisíc eur. S takýmto rozpočtom si napríklad v Bratislave nedoprajete ani lepšiu garsónku.

Z fotiek a popisu je jasné, že kaštieľ si vyžaduje značnú rekonštrukciu, čo vysvetľuje aj zníženú predajnú cenu. Novému potenciálnemu vlastníkovi nebude hrať do karát ani to, že ide o pamiatku a prípadné rekonštrukcie bude musieť konzultovať s pamiatkovým úradom, ktorý sa riadi stanovenými pravidlami. Na druhej strane sa hovorí o tom, že cena takejto nehnuteľnosti môže v prípade opravy rokmi stúpať, no je len ťažké predpokladať, či je daná investícia návratná.

Pre MY Žilina sa realitná maklérka Jana Randíková vyjadrila, že záujemcovia prichádzajú prakticky neustále. „Ide zväčša o nadšencov histórie a ľudí, ktorí majú k hodnotám podobných stavieb vzťah. Vzhľadom na využitie objektu majú isté plány do budúcnosti. Viacerých pritom odradilo, že nie je hneď vhodný na obývanie, keďže sa predáva celý aj so zrúcanou časťou,“ povedala Randíková.