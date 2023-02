Reality šou Geissenovcov zo Slovenska je tu a je to hanba: Boháči odlupovali zlato zo zrkadla, ľudia nešetria kritikou

Prominentná rodina nemeckých milionárov Geissenovcov navštívila v máji Slovensko a rozdelila ľudí do dvoch kategórií. Kým niektorí boli z ich príchodu do našej malej krajiny nadšení, ďalším prekážala pozornosť, ktorá sa im dostala. Nakrúcali u nás zábery do svojej známej šou, ktorá po mesiacoch konečne vychádza už o niekoľko dní. Prvé ukážky však spôsobili kontroverziu.

Televízna sieť RTL Zwei zverejnila na svojom Instagrame ukážku k časti Geissenovcov, ktorá sa odohráva u nás, na Slovensku. Zábery pochádzajú z návštevy Bratislavského hradu a napriek tomu, že majú byť vtipné, medzi ľuďmi môžu vyvolať poriadny rozruch.

Dievčatá si robili srandu, od ľudí schytali poriadny hejt

Dievčatá z rodu Geissenovcov očarili zrkadlá a začali diskutovať o tom, či sú zo skutočného zlata. Následne ho jedna z nich začala zo zrkadla odlupovať. Druhá ju obvinila, že vlastne „kradne“ a opýtala sa jej, či chce ísť do väzenia.

Už v komentároch sa na rodinu spustila vlna kritiky. „Dievčatá, prepáčte, kam zmizla vaša slušnosť?“ Opýtala sa komentujúca a ani zďaleka nebola jediná. Viacerí upozornili na to, že takéto správanie sa k starožitným veciam nie je vôbec vhodné a správne.

„Aké smutné, čo sa z nich stalo. Za peniaze si všetko nekúpiš,“ dodal ďalší. Nechýbala však ani otázka diváka, ktorý sa opýtal, či sa toto miesto nachádza v Petrohrade.

Dobrá reklama?

Geissenovci v zložení Carmen, Roberta a ich dcér Daviny a Shanie dostali pozvanie na Slovensko počas stretnutia na výstave Expo 2020 v Dubaji od samotného Richarda Sulíka. Návštevu dohodol pri haluškách po tom, ako Roberta zaujalo výnimočné slovenské vodíkové auto.

Prominentná rodina u nás natáčala svoju známu televíznu šou, ktorá má priniesť skvelú reklamu pre Slovensko. Či sa tak stalo, uvidia diváci už v pondelok večer.