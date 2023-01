Raz kapitánka, inokedy zmrzlinárka či rybárka. Pri Putinovi sa vyskytuje záhadná blondína, vždy s inou funkciou

Ak si budete pozorne prezerať oficiálne fotografie Vladimira Putina pri rôznych príležitostiach, môžete v jeho blízkosti často vidieť ženu. To by nemuselo byť nejako zvláštne, avšak táto žena sa vyskytuje v rôznych úlohách a rolách, Mení tak identitu v podstate zo záberu na záber. Vyzerá to tak, že Putin si k sebe nechce pripustiť len tak „hocikoho“ a radšej staví na osvedčenú klasiku. Čo na tom, že návšteva na rybárskej lodi či náhodné pristavenie sa na zmrzlinu, je iba divadlo pre verejnosť. Klasická ruská potemkiáda v praxi.

Žena mnohých profesií (a mien)

Je ťažké povedať, či je žena členom Putinovej ochranky, alebo iba jednoducho najatá herečka Kremľom, aby sa Putin nemusel stretávať so „skutočnými a bežnými“ Rusmi. Ak by aj bola Putinova ochranka, bolo by zvláštne, že je takto maskovaná, zatajovaná a často prezentovaná pri rôznych príležitostiach, ako iná osoba. Pri iných štátnikoch niečo takéto jednoducho nevidíme.

Rybárka či zmrzlinárka

NYpost uvádza, že žena bola napríklad odfotená už v roku 2016 na jazere v Novgorodskej oblasti medzi rybármi a vyzerala ako jedna z nich. V tom čase bolo uvádzané, že to bola rybárka Larisa Sergukhina.

Táto istá žena bola potom v roku 2017 pri Putinovi na pravoslávnej vianočnej bohoslužbe v Novgorodskom kláštore. Mimochodom, nielen ona, ale aj minimálne dvaja ďalší „rybári“ boli na snímke zachytení pri tejto príležitosti, Teraz to ale už neboli „rybári“, ale „farníci“.

Tajomná blondína sa tiež vyskytla na leteckej moskovskej šou, kde predávala zmrzlinu samotnému Putinovi. The Sun v roku 2019 informoval, že Putin jej za zmrzlinu dal viac ako 4-tisíc rubľov, teda približne 60 dolárov v tom čase a povedal jej, že prispieva tak na rozvoj letectva.

Najnovšie bolo ženu možné vidieť v polohe vojačky pri Putinovom novoročnom posolstve. Dostala od neho tiež vyznamenanie, samozrejme, už mala nové meno a novú identitu.

Kto je táto žena sa asi tak skoro a ľahko nedozvieme. Jedno je však isté. Všetky stretnutia Putina s „obyčajnými“ ľuďmi sú zjavne nahrané a obyčajných ľudí často nahrádzajú herci či ľudia, ktorí sú Putinovi blízki a verní. Možno má najvyšší predstaviteľ Ruska strach z neznámych, alebo je pre neho jednoducho podradné stretávať sa s niekým až príliš „obyčajným“.