Psychopati a sociopati prezradili, ako to vyzerá vo vnútri ich mysle. Nie každý má nutkanie vraždiť

Ľudia napríklad radi veria tomu, že každý psychopat je kriminálnikom a väzenia sú ich plné. Pravdou však je, že psychopat ani sociopat sa na vás zvyčajne nevrhne na ulici, aby vám pre pobavenie ublížil. Ako to v skutočnosti vyzerá v mysli takýchto ľudí?

Médiá sú plné poloprávd a mýtov

Knihy či filmy sú plné poloprávd a mýtov o tom, akí vlastne psychopati a sociopati sú. Najčastejšie ľudia veria tomu, že psychopat je vrah a svoj život zasvätil tomu, aby mohol pre pobavenie ubližovať náhodným obetiam, píše portál IFLScience. To však nie je pravda ani náhodou.

Vedeli ste, že z klinického hľadiska kritéria psychopatie spĺňa približne 1 zo 100 ľudí? Aj keď sa vo väzniciach psychopati určite nájdu, ak by bol každý psychopat vrahom, množstvo vrážd by sme ani nedokázali porátať, píše portál Live Science. Väčšina psychopatov a sociopatov si žije úplne bežným životom. Niektorým sa dokonca skvele darí v manažérskych pozíciách. Ako píše portál CNBC, odhaduje sa, že približne 1 z 5 vrcholových manažérov má psychopatické alebo sociopatické črty.

Médiá psychopatov neraz vykresľujú ako senzáciu, ako monštrá vystrihnuté z hororu. Prostredníctvom Redditu sa preto zopár ľudí rozhodlo popísať, ako to v skutočnosti v mysli psychopata vyzerá. „Dlho som si myslel, že ja som ten normálny a ľudia, ktorí kvôli niečomu plačú, len zbytočne dramatizujú a sú divní,“ napísal jeden z užívateľov Redditu.

Nevlastnia domácich miláčikov

Ďalší napísal, že o sebe začal pochybovať, keď zomrel niekto, kto mu bol blízky, no on nič necítil. Niekoľkí sa vyjadrili, že médiá psychopatov vykresľujú ako sériových vrahov. Psychopat však v skutočnosti vôbec nemusí mať nutkanie niekomu fyzicky ublížiť, aj keď v detstve sa niektorí zaoberajú otázkou, či by po vražde človeka niečo cítili.

Zaujímavé je, že psychopati zvyčajne nevlastnia domácich miláčikov. Je to tak preto, lebo im na nich nezáleží dostatočne na to, aby sa ich snažili udržať nažive. Zviera je tak zvyčajne zanedbané alebo zomrie. Okrem toho, existuje niekoľko tém, ku ktorým sa psychopat zvyčajne nevyjadruje. Napríklad, nediskutuje o potratoch, politike, či náboženstve, pretože bežného človeka môže názor psychopata poriadne rozrušiť.

Jeden z užívateľov napísal, že psychopati nie sú hlúpi a uvedomujú si, že vražda nie je vhodné riešenie situácie. Navyše, dokážu sa naučiť napodobňovať správanie svojho okolia, čo im umožní zapadnúť bez toho, aby si ľudia všimli, že niečo nie je celkom v poriadku. Interakcia s rodinou či s priateľmi je teda akousi imitáciou, aj keď niektorí priznali, že ich rodina o ich psychopatii vie a zmierili sa s tým.

Nemusí to byť automaticky manipulátor

Psychopat sa jednoducho naučí, ako má napríklad vyzerať romantický vzťah a čo sa od neho očakáva. Ľudia sa často pýtajú, či je únavné nosiť neustále masku. Odpoveď znie, pre psychopata je neustála pretvárka veľmi vyčerpávajúca. Každý človek má totiž iné hranice morálky. Psychopat sa teda musí naučiť s každou osobou komunikovať na základe toho, čo ten človek znesie a aké sú jeho očakávania.

Okrem toho, ak je niekto psychopat, nemusí to automaticky znamenať, že je zlý manipulátor. Jeden z užívateľov priznal, že je pre neho jednoduché manipulovať inými ľuďmi. Neobmedzujú ho totiž emócie a vie, ako využiť emócie iných vo svoj prospech. Využíva to však len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné.