Pózuje ako Ježiš: Jared Leto sa vracia ako Joker. V novom filme uvidíme veľa psychopatie aj dramatických scén

Do premiéry očakávaného nového zostrihu komiksovky Liga spravodlivých Zacka Snydera (Zack Snyder’s Justice League) zostáva už len pár týždňov a promo kampaň k filmu vrcholí. Po zverejnení prvých fotografií i traileru tu máme ďalšiu nálož zaujímavých fotografií naznačujúcich smerovanie nového zostrihu filmu z roku 2017.

Nepochybne najväčším lákadlom nového zostrihu komiksovky Justice League, po ktorej fanúšikovia Batmana a spol. roky volali, je nielen nálož nikdy nevidených a nových záberov, ale najmä postava Jokera, ktorá sa v ňom objaví. Tú opäť stvárni obľúbenec Jared Leto.

Najnovšie sa na internet vďaka sociálnej sieti Instagram dostali nové propagačné fotografie postavy Jokera v prevedení Leta, ktoré sľubujú poriadnu dávku psychopatie. Každý, kto komiksy o Batmnovi či Jokerovi samotnom čítal alebo videl filmy, v ktorých sa objavil, vie, že táto vlastnosť zločineckému klaunovi Gothamu cudzia vonkoncom nie je.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zack Snyder’s Justice League (@zacksnydersjusticeleague)

Joker na nových čiernobielych fotografiách pózuje ako Ježiš a v mnohých ohľadoch naháňa hrôzu. Znamenať by to teda mohlo, že Joker dostane v Justice League dôležitý priestor a jeho objavenie sa v deji (v pôvodnom zostrihu filmu z roku 2017 nefiguroval) bude viac než epické. Nebol to však len on, kto sa nových zákulisných fotografií dočkal. Aj ostatné hviezdy filmu dostali tie svoje, pozrieť si ich môžete vyššie. Autorom všetkých je sám režisér filmu – Zack Snyder.

Zack Snyder’s Justice League bude mať celosvetovú premiéru vďaka HBO na streamovacej platforme HBO Max. 4-hodinový akčný epos uvidíme vďaka HBO GO aj na Slovensku v rovnaký deň ako celý svet, teda vo štvrtok 18. marca 2021.

Pozrite si trailer na Zack Snyder’s Justice League: