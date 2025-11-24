PS zvoláva mimoriadny výbor: Taraba si ide po bianko šek na dve miliardy eur, pre Istrochem je aj iné riešenie, tvrdí Stohlová

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Ohrozený je vraj aj plán obnovy.

Opozičné PS iniciuje mimoriadny parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Chce na ňom riešiť envirozáťaže na Slovensku i prípad návrhu sanácie envirozáťaže v Istrocheme v Bratislave.

Na tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Tamara Stohlová (PS). Zároveň pripravuje i podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci rozhodnutia okresného úradu, ktorým sa firma českého politika a podnikateľa Andreja Babiša zbavila zodpovednosti za envirozáťaž v Istrocheme.

Minister Taraba vraj zlyhal

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v prípade sanácií podľa Stohlovej zlyháva „na plnej čiare“.

Predstavil plán, podľa ktorého chce štát vyčistiť Babišove pozemky pod Istrochemom. Zaplatiť to chce aj z Envirofondu, ktorý sa snaží urýchlene mocensky ovládnuť. Taraba si ide po bianko šek na dve miliardy eur, aby mohol našimi peniazmi platiť aj záujmy oligarchov,“ skonštatovala poslankyňa.

Tvrdí, že pre sanáciu Istrochemu existuje férovejšie riešenie. „Ak by presadil svoj vlastný návrh zákona, Babiš by musel štátu vrátiť sumu, o ktorú sa mu po vyčistení pozemky zhodnotia,“ poznamenala Stohlová.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR reagovalo, že je „absolútny blud, že štát ide čistiť Babišov Istrochem“. Poukázalo na to, že štát nevie súkromnému podnikateľovi či podniku čistiť environmentálne záťaže. „Štát môže čistiť environmentálne záťaže len tam, kde je právoplatné rozhodnutie, že súkromník nie je povinnou osobou. Inak povedané, kde bolo rozhodnuté v minulosti, že aj keď sa nachádza nejaká environmentálna záťaž na súkromnom pozemku, súkromník to má nejakým spôsobom ošetrené, že nie je pôvodcom tej záťaže,“ vysvetlilo.

Ohrozený je vraj aj plán obnovy

Poslanec PS Michal Sabo na tlačovej konferencii tiež upozornil, že Taraba ohrozuje plnenie míľnikov v pláne obnovy. Septembrová novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) bola súčasťou míľnika pre šiestu platbu. Ministerstvo má podľa Saba v zákone chybu, ktorá podľa Európskej komisie blokuje rozvoj veternej energie.

MŽP v tejto súvislosti uviedlo, že pre ministra je kľúčové, aby občania mali právo povedať, či chcú alebo nechcú mať veterné parky vo svojich obciach a katastrálnych územiach.

A toto hovorí novela zákona EIA a práve tá prekáža veľa lobistom a investorom zo zahraničia, ktorí chcú na Slovensku inštalovať 35 súkromných parkov,“ poznamenalo. Rezort podľa vlastných vyjadrení neustúpi od toho, aby sa obce a mestá museli záväzne vyjadriť, či tieto veterné parky chcú alebo nechcú.

