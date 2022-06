Zmenia váš názor na mnoho vecí: 8 dôležitých dejových zvratov z Harryho Pottera, ktoré ste pravdepodobne prehliadli

Knižný alebo aj filmový Harry Potter priniesol svojím fanúšikom množstvo zvratov, ktoré im neraz vtisli slzy do očí. Kým niektorými postavami spočiatku opovrhovali, napokon zistili, že stoja na strane dobra a naopak. Zatiaľ, čo sú niektoré zvraty búrlivo diskutované, o týchto sa až tak veľa nehovorí, napriek tomu, že by sa malo.

Portál Screenrant priniesol zoznam niekoľkých málo známych dejových zvratov, ktoré sú prehliadané, no stoja za dôležitými zmenami, či už v samotnom príbehu alebo vo vývoji samotnej postavy. Poďme si ich pripomenúť.

Dumbledore vedel o Harryho osude

Jednou z najdiskutovanejších postáv je postava samotného mocného čarodejníka Albusa Dumbledora. Niet sa čomu čudovať, veď aj samotný Harry Potter neskôr o ňom začal pochybovať. No okrem niekoľko dobre známych zvratoch z jeho postavou musíme spomenúť jeden, o ktorom sa síce veľa nehovorí, ale je podstatný. Ako sa ukázalo, Dumbledore vedel, že sa Harry napokon z vlastného rozhodnutia obetuje a vďaka tomu si zaistí bezpečnosť. On, jeho blízki a ani čitatelia či diváci pri obrazovkách to netušili, takže na všetkých čakalo veľké prekvapenie.

Keby sa Sirius správal inak ku Kreacherovi, možno by skončil inak

Sirius Black sa ku škriatkovi Kreacherovi nesprával najlepšie. Mal však na to svoje dôvody vychádzajúce z jeho osobných sporov s rodinou Blackovcov. Napokon to ale nebolo najlepším rozhodnutím. Keďže Kreacher nemal so Siriusom blízky vzťah, Narcissa Malfoy a Beatrix Lestrange ho veľmi ľahko zmanipulovali a využili na to, aby ho podrazil. Napriek tomu, že ide o prehliadaný detail, spôsobil veľký zvrat v celom Harrym Potterovi a aj samotnú smrť Siriusa Blacka.

Barty Crouch nebol taký poctivý, ako sa zdalo

Tento zvrat poznajú iba tí, ktorí čítali knihy Harryho Pottera, pretože vo filme sa neobjavil. Napriek tomu je dôležité ho spomenúť, pretože môže zmeniť váš pohľad na postavu čarodejníka Bartemiusa Croucha. Ten bol totiž známy svojou povesťou poctivého muža, pre ktorého sú zákony sväté. Ako dôkaz tohto tvrdenia slúži to, že dokonca dal uväzniť do Azkabanu svojho syna, ktorý sa stal Voldemortovým smrťožrútom. Napokon ho ale z neho sám aj vyslobodil a roky skrýval vo svojom dome pod kliatbou.

Draco chránil Harryho

Tento detail je podstatný, no napriek tomu mnohokrát prehliadaný. Draco Malfoy a Harry Potter stáli na opačných stranách mágie od úplného začiatku. Malé súboje viedli spolu od prvej časti a prehlbovali sa až do konca. Obaja zatiaľ prešli veľkú cestu, kým ale Harry inklinoval na stranu dobra, Draco bol synom smrťožrúta, a tak kráčal v šľapajach svojho otca. Keď sa pridal k Voldemortovi dostal sa do situácie, kedy mohol Harrymu, Hermione a Ronovi ublížiť, no neurobil tak. Ide teda o zvrat, ktorý by mnohí od tejto postavy nečakali. A napokon, nebol to jediný prejav dobra Dracovho dobra.

Ludo Bagman konal podľa svojich tajných úmyslov

Ludo Bagman stál za organizáciou Trojčarodejníckeho turnaja a ako ste si určite všimli, až príliš mu záležalo na tom, aby sa Harry Potter stal víťazom. Viackrát sa poctivému Harrymu snažil pomáhať pri podvádzaní. Pravým dôvodom ale nebola pomoc Harryho nepriateľom, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať. Potreboval, aby sa víťazom stal Harry zo svojich osobných dôvodov, ktorými bola stávka o peniaze, ktoré vlastne ani nemal. Aby sa zachránil, musel urobiť všetko, čo bolo v jeho silách, aby Harrymu pomohol k výhre. A nie iba tým čestným spôsobom.

Zle pochopená legenda s Darmi smrti

Harry Potter si myslel, že ten, kto dá dohromady všetky tri Dary smrti, sa stane Majstrom smrti. Jeho ale ich moc v súboji proti Voldemortovi neudržala nažive, ale prežil vďaka tomu, že Voldemort predtým použil Harryho krv a tak zabezpečil, že mu nebude môcť smrteľne ublížiť. Išlo teda o zlé pochopenie legendy spojenej s Darmi smrti, ktorá vlastne hovorila, že keď sa Majster smrti trikrát vzoprie vražednej kliatbe, stane sa hoden zjednotiť Dary smrti.

Pravá tvár Regulusa Blacka

Regulus Black bol mladším bratom Siriusa Blacka. Už na škole patril do Slizolinu, a preto asi nikoho neprekvapilo, že sa stal zástancom Voldemorta. Vo filme Harry Potter a Dary smrti ale chýba dôležitý zvrat, ktorý mení pohľad na jeho postavu. Sirius síce až do konca veril, že jeho brat bol smrťožrútom, no vďaka Kreacherovi sa podarilo odhaliť skutočnú pravdu. Regulus síce stál na strane Voldemorta, ale potom, ako spoznal jeho zlé zaobchádzanie so škriatkom ich rodiny, zmenil na neho názor.

Nymphadora sa zamilovala

V tomto prípade ide o ďalší zvrat, ktorý sa objavil iba v knihe a vo filme sa mu nedostal priestor. Nachádzame sa konkrétne v knihe Harry Potter a Polovičný princ, kde Harry pátral po tom, ako sa mohlo páchať zlo priamo pod Dumbledorovým zrakom. Všimol si aj to, že Nymphadora Tonksová sa zmenila. Neboli v tom ale zlé zámery, ako si spočiatku myslel. Odpoveď na otázku prečo bola v tomto prípade až príliš jednoduchá a ľudská – zamilovala sa. Konkrétne do Remusa Lupina, ktorý ale zo vzťahu s ňou vycúval.