Prvé kolo Let’s Dance prinieslo špekulácie o jednom z párov, ako aj prvé tipy na víťaza. Diváci sa zhodujú na jednom

Obľúbená tanečná šou oficiálne odštartovala na televíznych obrazovkách. Jednotlivé páry sa predstavili na tanečnom parkete a ukázali svoj talent, ale tiež výsledky prísneho tréningu. Diváci si už stihli utvoriť prvé názory na ich výkony, a dokonca majú aj svojho prvého adepta na víťaza.

Šou Let’s Dance, tak ako každoročne, aj tento rok odštartovala s veľkou parádou a diváci sa nebáli televíziu Markíza oboznámiť so svojimi názormi a dojmami, ktoré písali do komentárov na oficiálnom účte Let’s Dance na sociálnej sieti. Z nich vyplýva napríklad to, že herečku Zuzanu Porubjakovú už teraz vidia vo finále a ďalšieho herca rovno pasovali na víťaza.

Špekulácie o jednom z párov

Azda najväčšie debaty však rozvíril iný pár. Konkrétne šlo o Evu Burešovú s tanečníkom Matyášom Adamcom. Títo dvaja kedysi tvorili pár, a tak mnohých prekvapilo, že ich televízia nechala tancovať spolu. Teraz diváci mohli vidieť výsledok ich spoločnej práce a nešetrili chválou – hoci oveľa viac si jej odniesol samotný Matyáš.

„Dlhodobý problém, ktorý sa odráža pri každom páre, kde je Matyáš. Vedľa neho je to ťažké ustáť. On je proste niekde úplne inde než ostatní bežní tanečníci,“ skonštatovala diváčka v komentároch. „Matyáš geniálny. Eva bude mať čo robiť. Nebola zlá, len to zatiaľ nebolo ono,“ píše ďalšia.

Potom však prišiel komentár, ktorý najviac rozvíril špekulácie a podľa počtu lajkov, ktoré dostal, sa zdá, že je to niečo, čo mnohí chceli povedať, no nenašli odvahu. Stálo v ňom: „Sme tu opäť po roku a opäť pani Drexler nesklamala. Neviem, čo má proti Matyášovi rok čo rok, ale mohli by ste jej povedať, že už je to veľmi okaté, ako ho asi nemá v láske a stále ho kritizuje, pričom je jeden z top, ak nie aj top tanečník.“

„Plne súhlasím, je to až očividné, ako Matyáša nemusí, ale má smolu, lebo on je fakt top tanečník,“ znela jedna z reakcií. Ďalšia žena zas napísala: „Keď hodnotila, tak som rozmýšľala, či to myslí vážne a spomenula som si na predchádzajúce Let’s Dance. Tam mu tiež dávala poriadne poznámky.“

Našla sa však aj odpoveď, ktorá by mohla byť vysvetlením tohto fenoménu. Diváčka vysvetlila: „Ale asi ste pozabudli, tu sa nehodnotí Matyáš. Ale Eva. A Matyáš bol skritizovaný ako tréner, upozornený na to, na čo má dozrieť u tanečnice. A bola to pravda. Celý čas bola na pokrčených kolenách, strácala vďaka tomu balans a nemala rýchlosť. Malo to dej, príbeh, ale absentovala technika. To mu bolo vytknuté.“

Už teraz ho berú ako víťaza