Priznal, že chcel mať análny sex so 14-ročným chlapcom, má fetiš na močenie. Známeho herca vyšetruje polícia

Polícii sa do rúk dostali záznamy z kamery, na ktorých 59-ročný herec Ed Gale priznáva, že vedel o tom, že komunikuje s maloletou osobou. Napriek tomu plánoval mať so 14-ročným chlapcom orálny, ale aj análny sex.

Správy so sexuálnym obsahom si vymieňal s najmenej 10 maloletými

Ako informuje Mail Online, polícia v Los Angeles vyšetruje herca Eda Galea, ktorý priznal, že si správy so sexuálnym obsahom vymieňal s najmenej 10 maloletými osobami. Skupina, ktorá si hovorí Creep Catcher Unit (jednotka na chytanie úchylákov), sa online vydávala za 14-ročného chlapca. S Galeom si vymenili niekoľko správ, následne ho konfrontovali osobne v jeho hollywoodskom byte. Na miesto bola privolaná aj polícia.

Pre Mail Online sa policajti vyjadrili, že prípad vyšetrujú, no zatiaľ nikto nebol zatknutý a nepadlo ani oficiálne obvinenie. Napriek jasným dôkazom herca údajne nemôžu zadržať kvôli jeho zdravotnému stavu. Gale totiž používa kyslíkový prístroj. Polícia však vzala z jeho bytu elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých s obeťami komunikoval.

Na zázname Gale hovorí, že detí, s ktorými si vymieňal explicitné správy, určite nebolo viac ako 10, no o každom vedel, že má menej ako 18 rokov. Priznal, že s chlapcom, za ktorého sa vydávala skupina CCU, plánoval mať orálny, ale aj análny sex.

Chcel od neho nahé fotky

S chlapcom sa rozprával o fetiši na močenie a dodal, že by rád držal jeho penis počas močenia. Priznal, že sa rád dotýka chlpov. Gale si vraj uvedomuje, že to, čo robil, je trestný čin. Konfrontácia CCU trvala celkovo dve hodiny. Skupina sa obrátila aj na Galeových susedov, ktorí priznali, že do jeho bytu neustále chodia cudzí chlapci.

Skupina CCU tvrdí, že Gale kontaktoval ich falošný účet pred dvoma mesiacmi. Ihneď ho oboznámili s tým, že komunikuje so 14-ročným chlapcom, no hercovi to neprekážalo. V priebehu nasledujúcich týždňov sa od dieťaťa niekoľkokrát pokúsil vymámiť nahé fotografie. CCU tvrdí, že od svojho založenia v roku 2018 konfrontovala už 363 sexuálnych predátorov.

Ed Gale hral v roku 1988 Chuckyho vo filme Child´s Play (Detská hra). Hral aj vo filme Howard the Duck (Káčer Howard) po boku Jeffreyho Jonesa. Toho v roku 2002 polícia zatkla po tom, čo u neho našla detskú pornografiu. Odsúdený bol aj za obťažovanie maloletej osoby. Odvtedy bol zatknutý ešte dvakrát.