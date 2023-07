Príšera z útrob zeme: Hlboko vo vnútri opustenej bane objavili obrovského pavúka, veľkého ako detská lopta

Pavúky sú mimoriadne užitočné živočíchy a to aj napriek tomu, že mnohým ľuďom naháňajú hrôzu. A kým na Slovensku sa zvyčajne stretávame s malými a neškodnými druhmi (výnimku tvorí pradiarka pestrá), tak vo svete sa nachádzajú jedince, ktoré by svojou veľkosťou spôsobili minimálne poriadny šok a to nielen ľuďom trpiacim arachnofóbiou.

Kým mnohé pavúky žijú spolu v prírode, prípadne v obydliach, existuje tiež skupina, tzv. banských pavúkov, ktoré celý svoj život strávia na temných miestach v priestoroch baní a jaskýň, ako píše portál IFLScience.

Nový druh

Zaujímavé je, že tieto tmavé miesta sú pavúkmi pomerne hojne osídlené. Jedným z najpôsobivejších je banský pavúk, ktorý bol identifikovaný v roku 2017 v opustenej bani v štáte Baja California Sur v Mexiku. Predzvesťou toho, že tu takýto pavúk žije, bolo nájdenie pozostatkov jeho skeletu po zvliekaní.

„Prvým dôkazom, ktorý sme našli o tomto druhu, bol zvlečený exoskelet v trhlinách skalného previsu,“ povedal Jim Berrian, entomológ z prírodovedného múzea v San Diegu.

Vedcov okamžite zaujalo, že zvlečený exoskelet bol neobvykle veľký. Berrian podľa vzoru oka na exoskelete vedel, že pavúk bude patriť do čeľade ctenidae, ktorá je pre tento mexický štát veľmi vzácna.

Keď ho objavili, boli ohromení. Pavúk nielenže bol novým druhom, ale dokonca tvoril aj nový rod. Dostal pomenovanie Califorctenus cacachilensis a je príbuzný k jedovatému brazílskemu pavúkovi palovčíkovi, u nás známemu ako brazílsky putovný pavúk (Phoneutria fera).

Obrovský pavúk

Zdá sa, že tento banský druh nie je, našťastie, taký toxický. „Pohrýzol ma pri manipulácii a stále som nažive,“ povedal Berrian a ďalej vysvetlil, že väčšina týchto pavúkov nie je taká jedovatá ako ten brazílsky, aj keď toxicitu tohto nezisťovali.

Čo banskému pavúkovi chýba na jede, to doháňa na svojej veľkosti. Po rozpätí nôh meria až 10 centimetrov, čo je možné prirovnať k detskej lopte.

Tento pavúk si ale siete nepradie a radšej sa pohybuje po bani a loví svoju korisť priamo. Jeho jed síce nedokáže usmrtiť človeka (našťastie), s myšou či potkanom si zaručene poradí.

To, že bol tento pavúk objavený, nie je až také neobvyklé. Odhaduje sa, že na zemi sa nachádza (pri konzervatívnych odhadoch) okolo dvoch miliónov druhov hmyzu a pavúkov, ktoré ešte neboli objavené. Zaujímavosťou ale zostáva, že pavúk je skutočne obrovský a tiež to, že v tejto bani sa v minulosti pohybovali ľudia a tak bola šanca, že bude objavený už skôr, ako až v roku 2017.