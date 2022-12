Vo svojom dome nechal rok žiť gigantického pavúka, narástol do obrovských rozmerov. Muž prezradil, prečo to urobil

Časť z vás možno okamžite siahne po papuči alebo inej „zbrani“ a tvora zlikviduje. Iní ho možno bezpečne dostanú von, no nechali by ste ho so sebou rok žiť? Tento muž tak urobil a vysvetlil prečo.

Neplatiaci spolubývajúci

Austrálčan celý rok žil s neplatiacim spolubývajúcim. Ako informuje IFL Science, bol ním pavúk, ktorému dal meno Charlotte. Na Facebook Jake Gray napísal, že pavúka celý rok pozoroval a sledoval, ako rastie (a teda narástol do skutočne gigantických rozmerov). Množstvo ľudí by zrejme pri pohľade na toto stvorenie vo svojom byte rýchlo zbalilo všetky kufre a už nikdy sa nevrátilo.

Keď ale Jake zbadal pavúka, s pokojom Angličana si pomyslel, že má teda nového spolubývajúceho. Muž vysvetlil, že pavúky Holconia immanis sa v austrálskych domácnostiach bežne nezabíjajú (a už vôbec nie za pomoci chemických prípravkov), pretože požierajú šváby či iných neželaných návštevníkov.

Horrifying Photo Shows A Huntsman Spider Eating A Whole Possumhttps://t.co/z1iuiATDpN pic.twitter.com/Y7NvA528Xv — IFLScience (@IFLScience) June 19, 2019

Pre človeka zvyčajne nie sú nebezpečné

Samozrejme, nie všetci rodinní príslušníci boli nadšení, najmä Jakeove deti váhali. Práve preto dostal pavúk roztomilé meno. Charlotte sa v ich dome prvýkrát objavila v roku 2020, pričom už vtedy bola pomerne veľká. Najzaujímavejšie bolo podľa Jakea vidieť, ako požiera domáceho gekóna. Sú však schopné zjesť napríklad aj vačicu.

„That’s the spider’s house now.“ Have you ever seen a spider this big? Jake Gray posted a photo of the mammoth huntsman spider online yesterday. It’s located in Cairns, Far North Queensland. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/T3fzODh5FG — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) November 27, 2020

Pre človeka ale tento druh pavúka nie je nebezpečný. Produkuje síce jed, no je len veľmi málo pravdepodobné, že by zaútočil na človeka. Aj príznaky po uhryznutí sú zvyčajne len mierne. Pri týchto pavúkoch predstavuje najväčšie riziko to, čo urobí človek, ktorý sa zľakne. Napríklad v roku 2016 muž skončil so svojím autom v jazere po tom, čo na svojom ramene zbadal pavúka a vyľakal sa.

Pavúky Holconia môžu dorastať do veľkosti až 15 centimetrov a sú veľmi rýchle. Ak sa jeden z nich objaví vo vašom príbytku, najdôležitejšie je zachovať pokoj. Potom nájdite nádobu, umiestnite do nej pavúka a vyneste ho von.