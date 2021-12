Prieskum: Väčšina Slovákov nechce Matovičovú daňovo-odvodovú reformu. Súhlasí s ňou len tretina obyvateľov

Televízia Markíza dnes vo svojej diskusnej relácii Na telo uviedla očakávaný prieskum, ktorý skúmal názor ľudí na daňovú revolúciu Igora Matoviča. Prieskum bol vykonávaný od 16.11.2021 do 23.11.2021 na vzorke 1005 respondentov.

Otázka znela: “Ako vnímate daňovo-odvodovú reformu?”. Väčšina Slovákov, konkrétne 47,4% z nich, vníma túto reformu negatívne, a teda sa dá predpokladať, že s ňou nesúhlasí. Iba niečo vyše tretina opýtaných vníma tento návrh pozitívne a 22,4% respondentov nevedelo odpovedať.

Čo sa týka jednotlivých politických strán, reformu vnímajú najlepšie voliči OĽANO, konkrétne 60% z nich. Podobne to je aj u voličov Progresívneho Slovenska a tesnej väčšiny voličov strany SaS. Voliči ďalších parlamentných strán už vnímajú spomínanú daňovú revolúciu negatívne, no jednoznačne ju majú najmenej v obľube voliči ĽSNS a Smeru-SD.

Daňová revolúcia

Igor Matovič predstavil svoju daňovo-odvodovú reformu, ktorú nazval “revolúciou” ešte pred 2 týždňami, a to v štyroch častiach. V prvej časti sa venoval rodinám s deťmi, v druhej zamestnancom, v tretej podnikateľom a vo štvrtej zas živnostníkom. Vo všeobecnosti by mali rodiny s deťmi dostať viac peňazí, odvádzanie daní a odvodov by malo byť jednoduchšie a ľudia by mali zarábať o niečo viac.