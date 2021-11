Matovič predstavil druhú časť daňovej revolúcie: Tvrdí, že 99 % zamestnancom sa zvýši čistý príjem

Popri zdraví, domove, láske, je práca významnou hodnotou v našom živote. Začal svoje rozprávanie podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. Druhá časť jeho prezentácie bola o zdaňovaní práce.

65 rôznych životných situácií, rôznych statusov zamestnancov či dohodárov, kde sú vypísané jednotlivé odvody, ktoré sa zo mzdy platia. A hlavnou ideou reformy je jej zjednodušenie. Matovič to nazval absolútnym chaosom, v ktorom dnes žijeme.

Podľa Matovičových slov súčasný systém demotivuje zamestnávať a motivuje ľudí to prechádzať na živnosť, prípadne k zakladaniu jednoosobových s.r.o. Po jeho reforme sa 99 % zamestnancom zvýši čistý príjem. Matovič chce zaviesť aj ústavnú garanciu nezvyšovania daní a odvodov z práce.

Návrh, ktorý predkladá na verejnú diskusiu je, aby mzda zamestnanca (bez ohľadu na to či je to dohodár, zamestnanec). Zamestnanec zaplatí z hrubej mzdy daň 19 %, odvody platiť z hrubej mzdy nebude. Zamestnávateľ zaplatí zaňho odvod 39 %. Zavedie sa zamestnanecký bonus pre nízkopríjmových zamestnancov vo výške 357 eur.

Ak zamestnávateľ zamestná študenta alebo zdravotne ťažko postihnutú osobu s postihnutím 50 % a viac, získa odvodový bonus 10 % z hrubej mzdy a ak zamestná osobu s postihnutím %, získa bonus 20 %.

Celá reforma zdaňovania príjmov by mala stáť pol miliardy eur a mala by začať platiť od roku 2023. Zaplatiť sa to celé má najmä zo zrušenia odvodových a daňových výnimiek.

Správu budeme aktualizovať