Igor Matovič teatrálne oznámil svoju daňovú revolúciu. Rodiny s deťmi dostanú oveľa viac peňazí

Igor Matovič dnes začal svoju teatrálnu prezentáciu tým, že oznámil nakrúcanie dokumentu počas tlačovej besedy, čo mu umožnilo zložiť respirátor. Podotkol, že nejde o reformu, ale o revolúciu.

Ako prvé chce Igor Matovič zvýšiť prídavky na dieťa zo súčasných 25,50 eur. Každé jedno dieťa do 18 rokov by po novom malo dostať 30 eur a ľudia starší ako 18 rokov, ktorí stále navštevujú školu ( napríklad vysokoškoláci) 50 eur mesačne, čo by štát vyšlo na 455 eur ročne, približne o 100 miliónov viac ako dnes.

Druhú položku Matovič nazýva Služby deťom. Ide o príspevky na rôzne kultúrne podujatia, doučovanie, fitness, krúžky a podobne. Dnes sú na úrovni cca 12 eur, po novom by každé dieťa dostalo 70 eur mesačne. Príspevok by však rodičia dostali prostredníctvom karty aby mal štát istotu, že budú použité na dané účely. Vládu by to vyšlo na 690 miliónov eur ročne.

Služby deťom by podľa Matoviča spočívali v tom, že by sa záujemca o poskytovanie týchto služieb, napríklad futbalový tréner, certifikoval na základnej škole. “Zaregistruje sa do veľmi jednoduchej aplikácie, v ktorej budú zaregistrované aj deti,” povedal. Ten, kto poskytol službu deťom, si podľa neho bude môcť vyúčtovať túto službu z virtuálnych kariet detí a z celkovej vyúčtovanej sumy mu štát strhne zrážkovú 29-percentnú daň.

Daňový bonus

Po novom by si na každé dieťa do 18 rokov mohol rodič čerpať daňový bonus vo výške 70 eur v hotovosti. Malo by ísť o akýsi “magnet pre nepracujúcich rodičov”, aby začali pracovať. Vyšlo by nás to na 749 miliónov eur, čo je 269 miliónov navyše oproti súčasnému modelu.

Rekreačný bonus

Taktiež je tu rekreačný bonus pre deti pracujúcich rodičov na podporu domáceho cestovného ruchu. Rodičia by dostali prostredníctvo karty 30 eur mesačne, čiže 360 eur ročne. Všetky tieto nové opatrenia tvoria bonus 200 eur na jedno dieťa, 100 eur v hotovosti a 100 na karte. Deti, ktoré majú oboch rodičov nepracujúcich dostanú 100 eur na mesiac, 70 na karte a 30 v hotovosti. Matka s dvomi deťmi vo veku 12 a 16 rokov by tak po novom dostala 286 eur mesačne navyše, čo predstavuje 46%.

Štát plánuje reformu (1,2 miliardy eur) zaplatiť prostredníctvom rôznych zdrojov:

zníženie výdavkov na zbrojenie – 200 miliónov eur

paušálna daň 29% (služby deťom, rekr. bonus) – 293 miliónov

menej zamestnancov vo verejnej správe o 2%

vyšší odvod z hazardu – 100 mil. eur

milionárska daň – 20 mil.

obmedzenie zisku zdravotných poisťovní – 20 mil.

nižší rast podielových daní – 200 mil.

vyššia efektivita štátnych podnikov – 50 mil.

zrušenie poistiek štátneho majetku – 50 mil.

dynamické efekty vyššej podpory rodiny – 150 mil.

Pokračovanie nabudúce

“Ak bude dobrá vôľa, verím, že časť opatrení sa dá nasadiť už od 1. januára budúceho roka a priebežne možno každý kvartál niečo spustiť z tých opatrení tak, aby sme počas roka celú reformu nasadili,” prezradil Matovič. Návrh na zvýšenie finančnej podpory pre rodiny je súčasťou daňovej reformy, ktorej ďalšie dve časti šéf rezortu financií predstaví začiatkom budúceho týždňa.