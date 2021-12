Matovič mal ďalší emotívny prednes. Mazureka nazval fašistickým ho*nom a prirovnal ho k Hitlerovi

Minister financií Igor Matovič mal dnes doobeda ďalší dlhý a emotívny preslov k motivačným 500-eurovým poukážkam pre seniorov. Bývalý premiér sa opäť niekoľkokrát navážal do fašistov, smerákov, ale aj SaS.

Aktuálne Slovensko prirovnal k 30. rokom 20. storočia v Nemecku

Matovič chcel poslancov svojským spôsobom prehovoriť na podporu poukazov. Nezabudol však aktuálnu situáciu prirovnať k 30. rokom 20. storočia v Nemecku. Milana Mazureka nazval „fašistickým hovnom“ a prirovnal ho k Adolfovi Hitlerovi. Na tieto slová zareagoval podpredseda parlamentu Milan Laurenčík a vyzval ho, aby nepoužíval vulgarizmy.

Mazurek však nebol jediným, ktorému uštedril toto prirovnanie. K „fašistickým hovnám“ prirovnal aj všetkých, ktorí burcujú Slovákov, aby šli do ulíc. Nezabudol podotknúť aj to, že v čase vojen a pandémie by mala ísť politika bokom. „Verím, že v tejto sále sa nájde väčšina ľudí, ktorí sa postavia na stranu zástancov životov dôchodcov,“ doplnil.

Peniaze na poukazy Slovensko nemá

Dôchodcovia nebudú potrebovať smartfón, aby využili 500-eurové poukazy, tvrdil ďalej Matovič. Podľa ministra financií im prídu papierové poukazy podobné gastrolístkom poštou a podobné to bude aj so 100-eurovou kompenzáciou za drahé energie, napísal Denník N.

Matovič otvorene povedal, že Slovensko peniaze na 500-eurové poukážky jednoducho nemá. Podľa jeho slov ich získa práve schválením týchto poukazov, pretože ich ušetria za hospitalizácie neočkovaných.

Nádej na 600 eur pre dôchodcov, teda 500 eur za očkovanie a 100 eur na energie, stále žije. Vyhlásil to minister financií po tom, ako plénum schválilo, že návrh na poukazy za očkovanie prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Matovič verí, že sa nájde sociálne cítenie v strane Hlas-SD. Jej líder Peter Pellegrini tvrdí, že návrh nepodporia ani v prvom čítaní.

V parlamente prebiehalo k 500-eurovým poukazom prvé čítanie. Do rozpravy sa prihlásilo 11 poslanci, ďalší sa prihlasovali ústne. Očakávalo sa, že rozprava bude trvať aj niekoľko hodín. Napokon parlament ukončil dnešné zasadnutie, prerušila sa aj rozprava. Rokovanie o tejto téme bude pokračovať v utorok ráno.