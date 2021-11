Matovičova daňová revolúcia, 3. časť: Prilepšiť by si mali podnikatelia aj firmy, pre banky chce vyššie dane

Veľkolepá sága teatrálneho predstavovania Matovičovej daňovej revolúcie pokračovala treťou časťou, ktorá bola zameraná na podnikateľov. Minister financií prezradil aj to, že nás čakajú ešte ďalšie dve neplánované prezentácie. Reštauračný balík zmien predstavý samostatne, takisto ako aj zmeny odvodov príjmov pre živnostníkov.

Igor Matovič avizoval aj opatrenia proti podvodom, vyššie zdanenie dividend, ale aj vyššie dane pre banky. Daň z príjmu firmy je dnes 21 %, po novom to má byť 19 %. Malo by sa tým ušetriť 273 miliónov eur ročne. Ako povedal šéf rezortu financií, chce, by sa podnikateľom ľahšie dýchalo, chce zaviesť aj flexibilné odpisy majetku.

Prehľad najdôležitejších návrhov:

Zvýšenie daní z dividend – 20 miliónov

Zavedenie efaktúry – 127 miliónov eur

Vyššie dane pre banky, oligo/monopoly – 200 miliónov eur

Opatrenia proti podvodom – 60 miliónov eur

Dynamické efekty – 100 miliónov eur