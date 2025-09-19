Prieskum, ktorý zachytil konsolidáciu: PS posilňuje, Smer stratil najviac. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati

Slovenská politická scéna sa mení rýchlejšie, než by si niektorí politici želali. Najnovší prieskum ukazuje, že v septembri by sa do parlamentu prebojovalo až osem strán.
Dôležité je podotknúť, že tento prieskum prebehol už po zverejnení vládnej konsolidácie, čo mohlo ovplyvniť nálady medzi voličmi. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý bol pripravený pre web 360.sk.
Konal sa od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1086 respondentov. Výsledky ukazujú, že Progresívne Slovensko vedené Michalom Šimečkom si upevnilo svoju pozíciu lídra slovenskej politiky a oproti predchádzajúcemu mesiacu ešte narástlo.
Smer oslabil, koalícia s Hlasom a Republikou by nestačila
Na druhom mieste skončil Smer-SD Roberta Fica, ktorý si medzimesačne pohoršil. Za ním nasleduje Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka a hnutie Republika Milana Uhríka. Hoci by tieto tri subjekty v parlamente získali dokopy 66 mandátov, na zostavenie väčšinovej vlády by to nestačilo.
Matovič sa drží, Demokrati sa konečne pretlačili
Na piatom mieste skončilo Hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré sa do parlamentu prebojovalo s istotou. Ešte väčším prekvapením je úspech Demokratov Jaroslava Naďa, ktorí doteraz bojovali o prežitie. Tentoraz sa im podarilo prekročiť päťpercentnú hranicu a získali by deväť poslaneckých kresiel. Do parlamentu by sa dostali aj KDH Milana Majerského a SaS Branislava Gröhlinga, ktoré v prieskume skončili tesne za Matovičom.
Pod čiarou zostali Maďarská aliancia Lászlóa Gubíka, Slovenská národná strana Andreja Danka, hnutie Sme rodina Borisa Kollára či menšie subjekty ako Kresťanská únia alebo Za ľudí.
Skladanie vlády ostáva otvorené
Podľa prepočtu mandátov by Progresívne Slovensko získalo 39 kresiel, Smer-SD 32, Hlas a Republika po 17, Hnutie Slovensko 15, KDH 11, SaS 10 a Demokrati 9. Ak by sa progresívci pokúsili o koalíciu so svojimi partnermi z protivládnych protestov, teda s KDH, SaS a Demokratmi, dokopy by mali len 69 poslancov. Bez Matovičovho hnutia by tak vládu nezostavili.
