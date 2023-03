Pri nakrúcaní Harryho Pottera sa stala strašná nehoda: Radcliffeov dvojník navždy ochrnul po náraze a páde z metly

Predloha filmov o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi spôsobila ošiaľ. Keď sa začali hľadať herci do obsadenia, mnohí túžili získať nejakú tú úlohu. Ako to už vo filmovom priemysle býva, aj tu v niektorých scénach za hercov zaskakovali ich dvojníci, teda kaskadéri. Jedným z nich bol aj David Holmes, ktorý získal veľmi zaujímavú prácu, a to nakrúcanie scén napríklad letu na metle namiesto Daniela Radcliffea, teda samotného Harryho Pottera. Napokon sa ale všetko zvrtlo a táto zdanlivo práca snov mu spôsobila ochrnutie, uvádza LADbible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Herec a kaskadér David Holmes bol súčasťou filmovej ságy Harryho Pottera v podstate od začiatku a spolupracoval na vzniku každej jednej časti, až do osudného dňa.

Uvedomili ste si vôbec, že akčné scény na metle v skutočnosti nenakrúcal Daniel Radcliffe, ale Harry Potter dvojník? Vyzerá to, že všetko išlo počas natáčania tak, ako má. Až do roku 2009, kedy Holmes pracoval na nakrúcaní prvej časti Darov smrti.

Nešťastná nehoda

Ako vysvetľuje The Mirror, Holmes práve nacvičoval scénu, ktorá je považovaná za jednu z najnebezpečnejších v tejto oblasti. Kaskadérsky kúsok trhnutia dozadu na metle mu však navždy zmenil život. Holmesa nešťastne odhodilo do steny a spadol na zem, v dôsledku čoho zostal ochrnutý.

Prvá myšlienka, ktorá mu po nehode napadla, nebola starosť o jeho vlastný život, ale bál sa o rodičov, ktorým nechcel robiť starosti. Čoskoro si však uvedomil, že situácia je vážna. Cítil bolesti, kvôli ktorým omdlieval a v nemocnici mu po operácii oznámili, že od hrudníka nadol bude ochrnutý.

Ich cesty sa nerozišli

Daniel Radcliffe sa Holmesovi snažil pomáhať zbieraním peňazí potrebných na zdravotnú starostlivosť. Zároveň prízvukoval, akú dôležitú úlohu v jeho živote zohral. Na druhej strane Holmes opísal, že s Radcliffeom bola radosť pracovať.

Po tomto nešťastí nestratil Holmes chuť do života a ako sám prezradil, práve zostať pozitívny je podľa neho v živote to najdôležitejšie. Začal sa venovať pomoci ostatným a robeniu osvety.