Profily botov ponúkajúcich sexuálny obsah na Instagrame nie sú ničím novým. Majú hneď niekoľko spoločných znakov, ktorými sa snažia získať pozornosť ľudí. Ide o účty vydávajúce sa za skutočné ženy, ktoré pridávajú komentáre so „šteklivým“ textom a lákajú napríklad na to, aby ste si pozreli ich príbehy. V nich tvrdia, že ponúkajú erotický obsah „úplne zadarmo“. Realita je však iná a mali by ste si dávať dobrý pozor. Napísali sme im, aby sme zistili, ako vyzerá takáto komunikácia a kam až môže viesť, a expert na kybernetickú bezpečnosť, Karol Suchánek, nám vysvetlil, ako títo boti fungujú a v čom sú nebezpeční.

V článku sa dozviete aj: čo nám odpísali boti ponúkajúci sexuálny obsah na Instagrame;

akými „trikmi“ sa nás snažili nalákať na kliknutie na ich podozrivé odkazy;

prečo by ste to nemali robiť;

o čo botom ide;

kto sa za nimi ukrýva;

odkiaľ pochádzajú šteklivé fotografie, ktoré tieto profily používajú;

ako sa snažia získať informácie o platobných kartách ľudí;

čo vám môže hroziť.

Po niekoľkých správach prichádzala rovnaká odpoveď, ktorá navádzala na jedno

Poslúchli sme žiadosti niekoľkých botov ponúkajúcich sexuálny obsah na Instagrame a napísali sme im súkromnú správu podľa pokynov, ktoré žiadali. Profil s príznačnou prezývkou „vagina_munthuk.69“ chcel, aby mu ľudia poslali správu s textom „aaahhh“. Ako odpoveď sme dostali od bota ponuku: „Chcete vidieť mojich 10 bezplatných videí o nahej masturbácii a twerku?“

Na otázku, ako sa k nim môžeme dostať, prišla odpoveď, aby sme sa zaregistrovali na podozrivom linku, ktorý účet priložil v správe: „Vyplňte prosím svoj registračný profil, maskujte svoj vek na 21, video vám dám po tom, čo pošlete snímku obrazovky vášho registračného profilu.“

Na otázky, či je to skutočne zadarmo, ako avizoval, už bot priamo nereagoval a odpisoval nám rovnakú formulku dokola, v ktorej nabádal na to, aby sme potvrdili svoj e-mail. Aktuálne už účet nie je aktívny.

Lákal na „fotky a videá zdarma“

V podstate tú istú formulku používali aj ďalší boti, ktorým sme napísali. Profil s prezývkou „eliska.luciecz“ vyzýval na to, aby mu ľudia poslali ohnivého smajlíka. Na to sme dostali od bota odpoveď, či si chceme vymeniť nahé fotografie. Dal však podmienku, že sa najprv máme pripojiť k odkazu, ktorý je „100 % bezpečný a zadarmo“.

V profile mal bot zverejnenú iba jednu fotografiu a tak isto pridával erotické príbehy, v ktorých zdôrazňoval, že ak má niekto záujem o akty „zadarmo“, má sa ozvať. Aj tu sa zopakoval rovnaký scenár a profil na Instagrame už neexistuje.

„Má to podmienku“

Ďalší profil s názvom „racz.flaminora“, ktorý taktiež písal krkolomným českým jazykom, sľuboval „veľké prekvapenie“. Tak sme ho teda kontaktovali.

Tento bot tiež avizoval podmienku, ktorú treba splniť a sľuboval, že nemusíme zadávať kreditnú kartu. Po niekoľkých dňoch ho postihol rovnaký osud ako vyššie spomínané a účet už na Instagrame nenájdete.

Čo sú boti ponúkajúci sexuálny obsah?

Ako môžete vidieť, v každom z troch prípadov boti už po niekoľkých správach navádzali na to, aby sme klikli na ich odkaz a niekde sa zaregistrovali. Expert na počítačovú bezpečnosť, Karol Suchánek, nám priblížil, ako vlastne fungujú, a prečo sú nebezpeční. Príznačne odpovedal prostredníctvom umelej inteligencie.

„Botov, ktorí ponúkajú sexuálny obsah, zvyčajne vytvárajú jednotlivci alebo organizácie, ktoré chcú na predaji sexuálneho obsahu zarobiť. Môžu byť naprogramovaní tak, aby odpovedali na otázky používateľov a ponúkali im sexuálny obsah v rôznych formách, ako sú odkazy na webové stránky, fotografie, videá alebo chat. Niekedy sa však môžu skrývať za iné identity, napríklad za falošné profily alebo identity skutočných osôb, ktoré sa snažia profitovať z predaja sexuálneho obsahu. Je dôležité poznamenať, že boti ponúkajúci sexuálny obsah môžu byť nebezpeční, pretože môžu obsahovať phishingové útoky, malvér alebo ransomvér.“

Používatelia by mali byť preto opatrní, nedôverovať neznámym botom a vyhýbať sa klikaniu na podozrivé odkazy, alebo sťahovaniu podozrivých súborov.

Fotky, ktoré títo boti používajú, môžu byť získané z rôznych zdrojov. Niektoré sú vytvorené buď takzvaným „deepfake“ procesom, zatiaľ čo ďalšie sú získané z internetu a použité bez súhlasu pôvodného majiteľa. „Tento proces sa nazýva „catfishing“ a môže mať vážne dôsledky pre pôvodného majiteľa fotografie. V niektorých prípadoch môžu byť fotografie získané od ľudí, ktorí sú ochotní ich predať alebo použiť na propagáciu svojich služieb. Je dôležité si uvedomiť, že používanie fotografií iných ľudí bez ich súhlasu je nezákonné.“

Majú zvyčajne dva hlavné ciele

Boti ponúkajúci sexuálny obsah majú zvyčajne dva hlavné ciele. „Prvým je získať návštevnosť na webových stránkach alebo peniaze prostredníctvom rôznych platforiem. Boti môžu používať rôzne triky a techniky, aby zaujali používateľov a presvedčili ich, aby navštívili určitú webovú stránku, alebo poskytli osobné informácie. Druhým cieľom je získanie osobných informácií používateľov. Boti môžu žiadať osobné informácie, ako sú telefónne čísla, e-mailové adresy, alebo dokonca informácie o platobných kartách. Tieto informácie sa neskôr môžu použiť na nelegálne účely, ako je krádež identity, podvod alebo šikanovanie.“

Najčastejšie na získanie používateľov využívajú phishing. „Tento spôsob zahŕňa odosielanie odkazov, ktoré vedú na falošné webové stránky alebo aplikácie, ktoré vyzerajú ako legitímne. Boti sa potom snažia získať citlivé informácie, ako sú prihlasovacie údaje, heslá alebo informácie o platobných kartách. Boti môžu tiež používať odkazy na infikovanie zariadenia používateľa malvérom alebo inými nebezpečnými programami. Malvér môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo odcudzenie citlivých informácií. Okrem toho môžu byť odkazy použité na získanie prístupu k citlivým informáciám, ako sú osobné fotografie alebo videozáznamy, ktoré môžu byť použité na vydieranie alebo šikanovanie.“

Sociálna sieť proti nim bojuje

Instagram podniká isté opatrenia na ochranu užívateľov, no nie sú stopercentné, vysvetľuje Suchánek pomocou umelej inteligencie.

„Instagram má algoritmy a nástroje na identifikáciu falošných profilov a botov, ktoré sa snažia získať nových sledovateľov a zasielať nevyžiadané správy. Tieto nástroje môžu tiež odstraňovať príspevky a komentáre, ktoré obsahujú nevhodný obsah, ako je sexuálny alebo násilný obsah.“

Sociálna sieť spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ako však môžete vidieť, aj napriek tomu sú boti a sexuálny obsah v tomto priestore stále prítomní.

„Instagram sa snaží bojovať proti botom ponúkajúcim sexuálny obsah a iným nevhodným aktivitám na platforme, ale vzhľadom na veľkosť a rozmanitosť komunity používateľov nie je možné odstrániť každý nevhodný profil a príspevok. Okrem toho je veľmi ťažké úplne zakázať a odstrániť sexuálny obsah na internete, pretože sa neustále objavujú nové stránky, profily a zdroje, ktoré umožňujú distribúciu takéhoto obsahu.“

Tento obsah sa môže dostať aj k maloletým

A môže sa dostať aj k maloletým osobám. Preto by mali mať rodičia a starí rodičia otvorenú komunikáciu s mladistvými aj čo sa týka témy bezpečnosti na internete.

„Rodičia by mali byť informovaní o tom, aké aplikácie a sociálne siete ich deti používajú, a mali by pravidelne monitorovať ich aktivity na internete. V prípade akéhokoľvek nevhodného správania alebo obsahu by sa mali poradiť s odborníkom, alebo kontaktovali príslušné orgány,“ uzatvára Suchánek.