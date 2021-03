Od Pána prsteňov po Exorcistu: 10 filmov, ktoré po režisérskom zostrihu vyzerali celkom inak

Fanúšikovia komiksových filmov aktuálne žijú novým zostrihom filmu Justice League režiséra Zacka Snydera. Známy filmár dostal od štúdia WarnerBros. príležitosť nanovo postrihať projekt, ktorý mal premiéru v roku 2017, no nemohol ho kvôli osobným problémom dokončiť po svojom. Výsledkom bola snímka, ktorá sa nikomu nepáčila. Snyder tak dielo pretvoril a vznikol z toho celkom nový film doplnený o novo natočené scény. Nebol však jediný, kto tzv. directors cut divákom ponúkol. V histórii kinematografie je podobných filmov viac.

Jeden film a toľko možných verzií. To často nie je len zbožné prianie fanúšikov, ale aj realita. Niekedy zasiahne cenzúra, inokedy producenti a potom dokonca aj sám režisér. Už neraz sa vo svete filmu stalo, že jeden a ten istý film sa dočkal viacerých verzií. Iná bola uvedená v kine, iná pri vydaní na DVD a iná v televízii. Skutočne nejde o nič nezvyčajné. Len málokedy sa však stane, že diváci zostanú z nového zostrihu filmu prekvapení.

Inak postrihané scény, ktoré môžu zmeniť celý dej filmu, rozšírené scény, ktoré sme nikdy predtým nevideli alebo celkom úplne nové, ktoré filmári dokrútili a nikdy ich nikomu neukázali. To všetko, ba možno aj viac, môžeme vidieť v jedinečných verziách filmov, ktoré sú známe ako „režisérske zostrihy“ alebo „rozšírené režisérske verzie“ (angl. „director´s cuts”).

V súvislosti s nedávnou premiérou novej verzie filmu Justice League režiséra Zacka Snydera (viac o nej sa dočítate v našich predchádzajúcich článkoch) sme sa rozhodli pozrieť na tie najznámejšie režisérske zostrihy známych filmov, ktoré by ste mali vidieť.

Sága Pán prsteňov (The Lord of the Rings)

Náš výber začíname kultovou trilógiou, ktorej každý diel trval pre mnohých snáď večnosť. Kinoverzie filmov boli vydané aj na DVD, avšak režisér celého projektu Peter Jackson už pri nakrúcaní trilógie vedel, že raz vydá na DVD aj rozšírené verzie filmov. A tak sa napokon aj stalo.

Pôvodné filmy tak trvali podstatne viac a celkovo v nich dohromady môžeme vidieť až 128 minút úplne nových či rozšírených scén. Spoločenstvo prsteňa má oficiálnu minutáž 178 minút, režisérsky zostrih trvá 208, Dve veže mali 179 minút, v novom zostrihu 226 minút a veľkolepé finále v podobe Návratu kráľa pôvodne trvalo „len“ 201 minút a v rozšírenej verzii 252 minút.

Ktorú verziu si však pozrieť? Aj sám režisér tvrdí, že finálne verzie sú tie, ktoré boli uvedené v kinách. Napokon ale pre ozajstných fanúšikov Pána prsteňov ponúkajú tie rozšírené verzie omnoho viac a teda silnejší divácky zážitok ešte vernejší knižnej predlohe.

Apokalypsa (Apocalypse Now)

Kultový vojnový film režiséra Francisa Forda Coppolu sa už počas výroby potýkal s množstvom problémov. Premrštený rozpočet, filmovačka, ktorá mala trvať 6 týždňov sa natiahla na 16 mesiacov, no a následne problematický strih.

Legendárny film sa dočkal už celkovo 3 verzií. Tá pôvodná z roku 1979, ktorá bola uvedená v kinách, trvala 147 minút. Následne v roku 2001 dostal Coppola príležitosť snímku rozšíriť a doplniť. Vznikla tak omnoho bohatšia verzia s množstvom nových scén i vyladenejším obrazom trvajúca 196 minút. Divákom, ktorí film zbožňovali, bola predostretá tzv. Redux Version Apokalypsy, v ktorej boli prestrihané scény, vďaka čomu vznikol aj pomerne dosť odlišný film, než bol ten pôvodný. Sám Copolla vtedy tvrdil, že ide o definitívnu verziu filmu.

Pri príležitosti 40. výročia premiéry (v roku 2019) ale prišiel s verziou Final Cut. Tá ponúkla opäť o čosi odlišnejší film, 4k rozlíšenie a opäť o 9 minút kratšiu stopáž než predchádzajúca verzia.

Vyháňač diabla (The Exorcist)

Ešte dlhší, ešte desivejší. Kultový horor, ktorý mnohí označujú za ten najdesivejší film všetkých čias, v čase svojho uvedenia obsahoval mnoho scén, z ktorých sa divákom robilo zle. V špeciálnom režisérskom zostrihu, ktorý vyšiel na DVD je však takýchto scén ešte viac.

Už pôvodná verzia bola ochudobnená o niektoré kontroverzné zábery posadnutosti malej dievčiny démonom, z ktorých sa divákom mohlo robiť zle. V mnohých krajinách museli byť vystrihnuté explicitné scény, kde dievčina masturbuje s ružencom a mnohé ďalšie, vďaka čomu existuje množstvo rôznych verzií.

Vyšla však už aj rozšírená a necenzurovaná verzia, ktorú si môžete na DVD zaobstarať aj u nás doslova za pár eur (mňa osobne stála 3,99 eur v jednom zo supermarketov). Balenie obsahuje dva disky – jeden s pôvodnou verziou a množstvom bonusov a reštaurovaným obrazom. Na druhom je necenzurovná režisérska verzia doplnená o 10 minút celkom nových scén. A obe stoja za to.

Superman II

Aj keď si na tento film už dnes spomenie len málokto, pokračovanie adaptácie príbehu najznámejšieho komiksového superhrdinu v dejinách patrí dodnes medzi tie najvydarenejšie. Teda, záleží od toho, ktorú jeho verziu si pozriete.

Režisér Richard Donner mal v pláne nakrútiť 2-dielnu ultimátnu ságu, ktorá mala doslova zničiť kinosály. S prvým dielom sa z roku 1978 sa mu to podarilo. Pri nakrúcaní pokračovania sa ale nezhodol s producentmi kvôli rozpočtu, a tak bol uprostred nakrúcačky z projektu vyhodený. Na jeho miesto bol dosadený Richard Lester, ktorý doslova zahodil množstvo materiálu, ktorý jeho predchodca nakrútil, poprepisoval niektoré scény a film dokončil. Podarilo sa mu to aj napriek komplikáciám, ktoré novému režisérovi zapríčinili herci Gene Hackman a Marlon Brando, ktorí zo solidarity k pôvodnému režisérovi nechceli v projekte pokračovať. Lester sa s tým vysporiadal po svojom a aj ich postavy napokon z finálnej podoby filmu vystrihol. Výsledok zrejme neprekvapí nikoho. Superman II bol prepadákom.

V roku 2006 sa ale stal malý zázrak. Režisér Bryan Singer dal svetu novú verziu Supermana a videl Donnerove nepoužité scény. Donner tak dostal príležitosť pôvodnú kino verziu prestrihať a dokončiť. Výsledkom tak je úplne iný Superman II, dokonca podstatne kratší (pôvodná verzia mala 127 minút, tá z roku 2006 má 116 minút), ale so srdcom. Donner totiž do filmu zakomponoval všetko to, čo Lester vyhodil a nakrútil nanovo.

Aliens

Veľké vystrihovanie príliš nevhodných scén sa nevyhlo ani pokračovanie kultového sci-fi hororu Votrelci v réžii Jamesa Camerona. Pre kino verziu síce bolo vystrihnutých podstatne menej scén, než tomu bolo v prípade verzie, ktorá sa následne vysielala v televízii, no stále bolo divákom čo ukázať.

Originálna verzia filmu trvala celkovo 137 minút, s čím ani sám Cameron nebolo spokojný. Štúdio však trvalo na tom, že jeho film do kín nebude možné uviesť, vzhľadom na nechutné a príliš násilné scény. Fanúšikovia sa vtedy s Votrelcami viac-menej uspokojili. Potom ale chceli snímku vysielať v televízii a došlo k ďalším cenzúram – scén vo filme bolo ešte menej, dokonca aj nadávok ubudlo.

O dva roky po televíznej premiére sa ale Votrelci dočkali nového zostrihu s dodatkom The Special Edition, ktorý bol uvedený na DVD. James Cameron pridal vystrihnuté scény v celkovej dĺžke 17 minút, čiže pre divákov ide o niečo lepší zážitok. A musíme uznať, že aj keď má pôvodná kino verzia filmu z roku 1986 svoje čaro, tá prestrihaná z roku 1991 je predsa o niečo lepšia.

Avengers: Endgame

Aj veľkolepé vyvrcholenie Infinity ságy v podaní superhrdinov vydavateľstva Marvel má dve verzie. K tej druhej by ale popravde nikdy nedošlo, keby štúdio Disney (vlastniace Marvel Studios) nechcelo byť na prvom mieste najzárobkovejších filmov všetkých čias.

V tomto prípade ale ide o pomerne pozoruhodnú vec, pretože pôvodný zostrih a aj ten druhý trvajú rovnako dlho, pričom v tom novom sa aj tak nachádzajú bonusové scény, pričom z tých starých nič nebolo odobraté. Ako je to možné?

Avengers: Endgame mal byť najzárobkovejším filmom v dejinách kinematografie a tento titul chcel Disney uchmatnúť filmu Avatar. Do kín preto po pár mesiacoch poslal Endgame opäť. Aby sa však divákov podarilo do kinosál nalákať, povedali im, že do filmu pridajú 7 minút vystrihnutého materiálu, jednu nedokončenú scénu a úvodných pár minút snímky Spider-Man: Far From Home. To sa aj stalo – všetky tieto zábery sú ale uvedené až po záverečných titulkoch a preto sa do oficiálnej stopáže nezarátavajú.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Zack Snyder mal na komiksovky z dielne vydavateľstva DC a štúdia WarnerBros. akoby smolu. Nielen Justice League, ale aj prvá „mini tímovka“, v ktorej sa Batman stretáva so Supermanom sa totiž dočkala masívneho strihania. Štúdio to okomentovalo slovami, že Snyderov film je príliš dlhý a musia sa dať z neho niektoré scény preč. Diváci tak v kinách videli „len“ 152 minút materiálu. Samozrejme, materiálu ale bolo k dispozícii viac.

Snyder sa ale so štúdiom WB dohodol, že pri vydávaní filmu na DVD budú mať diváci k dispozícii plnú verziu filmu. Filmová bitka Batmana so Supermanom tak dostala na DVD a BluRay nový zostrih známy ako Ultimate Edition. Do snímky bol pridaný materiál v celkovej dĺžke 31 minút, čím sa minutáž natiahla na 183 minút. Či ale dodatočné scény na celkovej kvalite snímke niečo pridali, je diskutabilné.

Osem hrozných (The Hateful Eight: Extended Version)

Je známe, že režisér Quentin Tarantino pri každom svojom filme nakrúti množstvo materiálu, s ktorým sa hrá dovtedy, kým on sám nie je s výsledkom nadmieru spokojný. Veľakrát pritom ide (zdanlivo) do koša veľa zaujímavého materiálu, ktorý nikto nikdy nevidí. V prípade jeho westernu Osem hrozných však spravil výnimku.

Pri príležitosti uvedenia snímky na streamovacej platforme Netflix sa rozhodol svoj 167-minútový epos doplniť o nikdy nevydané zábery a pridal doň celkovo 25 minút nového materiálu. Suma summarum – pokiaľ ste videli len obyčajnú verziu uvedenú v kinách, na Netflixe nájdete celkovo 210 minút trvajúci film, ktorý vás novými scénami skutočne poteší. Zaujímavé pritom je, že Tarantino tento film zároveň rozdelil na 4 samostatné epizódy, čiže z Osem hrozných vyrobil viac-menej seriál.

The Shining

Vo svete filmov sa však nestáva, že sa filmy len predlžujú, často nastáva aj presný opak. Niečo podobné sa udialo aj pri kultovom horore režiséra Stanleyho Kubricka Osvietenie. Legendárny horor nakrútený podľa rovnomenného románu Stephena Kinga sa dočkal taktiež niekoľkých verzií, dokonca v čase svojej premiéry – rozdielne filmy videlo americké a európske publikum.

Kým na území Spojených štátov amerických videli diváci plnú, 144 minút trvajúcu hrôzu, do európskych kín dorazila výrazne oklieštená 119-minútová verzia. Tá bola ukrátená o niekoľko zbytočných scén, takže milovníkom nadprirodzena napokon aj tak nič neušlo, pretože všetko podstatné v nej bolo možné vidieť.

Zaujímavé ale je, že na strih oboch verzií dohliadal sám Kubrick, a tak sa obe považujú za režisérske zostrihy. Do Európy sa kratší film dostal z dôvodu, že pôvodná verzia bola príliš dlhá a plná prebytočných scén. V 80. rokoch bolo, samozrejme, ťažšie sa k širšej americkej verzii dostať, dnes to však vďaka internetu je doslova hračka. Sám Kubrick pritom za kratšou verziou určenou pre Európu stál a odôvodnil ju slovami, že Európania sú skrátka vyspelejší a nepotrebujú každý detail na to, aby film pochopili.

Das Boot

Pozoruhodná zhoda náhod nastala aj pri rovnako kultovom vojnovom filme nemeckého režiséra Wolfganga Petersena. Dnes sa ikonická Ponorka dočkala aj novodobého seriálového spracovania, v čase svojej premiéry (a teda v čase svojej najväčšej slávy) sa však s ňou režisér i štúdio hrali najviac ako len vedeli.

Pôvodná verzia (odpremiérovaná v roku 1981) určená pre premietanie v kinách trvala 149 minút. Petersen z tejto verzie vystrihol niekoľko scén a desiatky minút pútavého materiálu. Preto, keď sa o snímku začali zaujímať televízne stanice, ktoré ju chceli uviesť vo svojom vysielaní, pustil sa Petersen opäť do strihania.

Na BBC vyšiel 6-dielny seriál, ktorého každá epizóda mala 50 minút. Množstvo nových scén i dovysvetľovania pre divákov a fanúšikov si však nie každý bol ochotný v rozsiahlom seriálovom spracovaní vychutnať. Preto sa Petersen v roku 2009 k Ponorke vrátil opäť a pripravil 208-minútový režisérsky zostrih.