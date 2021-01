Nikto si nevšimol, že hlavného hrdinu pred kamerami zastrelili. Film Vrana preslávil rad nešťastných náhod

Problémy pri nakrúcaní filmov bývajú najčastejšie spojené s rôznymi technickými vecami. Nebýva však výnimkou, že produkciu niektorých filmových projektov zasiahnu aj oveľa vážnejšie problémy. Požiare na pľaci, nepríjemné (a niekedy aj nevysvetliteľné) nehody či dokonca smrť hlavných hereckých predstaviteľov. To je len zlomok z toho, čo sa môže stať pri nakrúcaní filmov. Tvorcovia dnes už kultovej komiksovky Vrana by o tom vedeli rozprávať.

Spočiatku nič nenaznačovalo tomu, že by sa produkcia filmu Vrana (The Crow) v 90. rokoch minulého storočia mala odlišovať od nakrúcania akéhokoľvek iného podobného filmu. Opak bol však pravdou. Štáb počas výroby tejto snímky totiž sprevádzalo jedno nešťastie za druhým a mnohí to pripisovali aj temnosti a akémusi prekliatiu príbehu komiksovej predlohy, podľa ktorej je nakrútená.

Bol to jeho prvý veľký film, ktorý ho mal vyniesť na pomyslené vyššie priečky hollywoodskeho šoubiznisu. To sa napokon aj stalo, no najmä kvôli tragickým udalostiam, ktoré produkciu jeho celovečerného debutu sprevádzali. Nejde tak o radostný úspech, ale presný opak. No boli to práve tieto nešťastné náhody a tragédia, ktoré z temného komiksového filmu Vrana napokon spravili medzi fanúšikmi kult. Či je na to Alex Proyas patrične hrdý dnes, nevedno. Isté však je, že ho táto tragédia nesmierne zasiahla.

Snímka Vrana sleduje príbeh rockovej hviezdy Erica Dravena (hrá ho Brandon Lee), ktorý sa rok po svojej násilnej smrti vracia späť na tento svet, aby sa pomstil tým, ktorí jemu a jeho snúbenici skrátili život a poslali ich na večnosť.

Temný príbeh inšpirovaný prekliatym komiksom

Krvou a temnotou nasiaknutý príbeh o láske siahajúcej až za hrob vychádza z rovnomenného komiksového románu autora Jamesa O’Barra. Ten ho vytvoril ešte na začiatku osemdesiatych rokov a pohnútkou mu vtedy bola vlastná osobná tragédia – jeho snúbenicu totiž taktiež brutálne zavraždili. Ani vytvorenie Vrany však O’Barrovi duševný pokoj neprinieslo, zato slávu však áno a dnes patrí medzi velikánov amerického autorského komiksu.

Práve temný príbeh komiksu inšpirovaný životnou skúsenosťou samotného autora mal byť jednou z mnohých príčin, prečo sa o filme už po počiatočných zvláštnych náhodách hovorilo ako o prekliatom. Dokonca aj samotný O’Barr tvrdí, že na jeho komikse je niečo temné, čo sa len veľmi ťažko vysvetľuje aj jemu samotnému. Možno to bolo kvôli príbehu, ktorý sa zrodil z utrpenia autora, niesol ho v sebe a prenášal na každého, kto sa s sním niečo chystal spraviť. Napríklad aj na filmových tvorcov a celý štáb.

O sfilmovanie prekliateho komiksu však bol záujem zo všetkých strán. Pre režiséra mal byť vstupnou bránou do veľkého Hollywoodu, pre hlavného predstaviteľa malo ísť o vrcholné dielo kariéry a fanúšikom komiksu mal byť predstavený film verný predlohe. Nikto však pred začatím riadnej produkcie netušil, ako veľmi sa to zvrtne a bude blízke predlohe.

Nehody predpovedal tajomný hlas v telefóne

Nakrúcanie filmu sprevádzali problémy prakticky od začiatku produkcie a mnohé z nich sa dodnes nepodarilo poriadne vyšetriť či vysvetliť. To, prečo k nim došlo, si mnohí členovia štábu podľa dokumentu Cursed Films stanice AMC vysvetľovali aj záhadnou správou na odkazovači, ktorú si filmári našli v telefóne. V nej neznámy človek filmárom zvestoval, že pokiaľ na snímke budú pracovať, stanú sa veľmi zlé veci. Nikto tomu nevenoval pozornosť, no ukázalo sa, že neznámy muž mal pravdu.

Nakrúcanie Vrany začalo v roku 1993 v meste Wilmington v Severnej Karolíne a už v prvý deň sa na pľaci stala nehoda, kedy jeden člen štábu privážal pracovnú plošinu na scénu. Pri ceste však nešťastnou náhodou padol s celým vozom do priekopy, kde zostal zakliesnený. Rozhodli sa ho preto vytiahnuť, no pri zdvíhaní ho nedopatrením zdvihli priamo do elektrického stĺpa, kde ho zasiahol prúd. 26-ročný mladík utrpel popáleniny druhého a tretieho stupňa na celom tele, našťastie sa ho podarilo zachrániť. Táto nehoda však nakrúcanie – aj napriek vážnosti zranení člena štábu – nijakým spôsobom nezastavila, len dostala náročnú produkciu do časového sklzu. Bola ale len jednou z prvých.

Kamión v plameňoch a ničivá búrka

Druhá zvláštna a dodnes nevysvetlená nehoda sa stala len o tri dni neskôr. Z bližšie nezistených príčin na pľaci do tla vyhorel odparkovaný kamión plný drahej filmárskej techniky. Zvláštne je, že v jeho blízkosti sa nikto nenachádzal, udalosť nebolo možné pripísať ani podpaľačstvu. Kamión skrátka pohltili plamene a zničili všetko, čo v ňom bolo.

Nehoda si tak vyžiadala navýšenie rozpočtu o nemalú čiastku. Tá sa napokon musela navýšiť ešte niekoľkokrát, keďže veľa škôd na pľaci spravilo aj mrazivé počasie a hurikány, kvôli ktorým došlo k poškodeniu niekoľkých scén.

Skrutkovač v ruke a ďalší zásah elektrickým prúdom

Toto všetko však bol len začiatok, pretože celý štáb čakali pri produkcii omnoho vážnejšie nehody, nad ktorými nikto ani len nepomyslel. 26-ročný mladík pritom nebol jediným členom výrobného tímu, ktorý sa dostal do blízkosti smrti. Zásah elektrinou totiž dostal aj stolár pracujúci na jednej z rekvizít filmu. V tomto prípade sa ale o prekliatí hovoriť nedá, keďže za túto nehodu si mohol viac-menej sám. Čosi opravoval, pričom na uľahčenie práce používal kovový zdvihák, s ktorým sa nešťastnou náhodou dostal do kontaktu so sústavou elektrických vedení. Následný elektrický šok stolárovi spôsobil vážne popáleniny na tvári, rukách a hrudníku. Incident však prežil.

Krv však tiekla aj pomocnému výtvarníkovi, ktorý pomáhal so stavaním kulís. Práca so skrutkovačom však nešla podľa jeho predstáv a inak viac-menej neškodný nástroj skončil zabodnutý v jeho ruke. Ten však akoby zázrakom končatinu nijakým spôsobom nepoškodil a muž nehodu prežil bez vážnejšej ujmy na zdraví.

Nič z predchádzajúcich zvláštnych a nešťastných náhod však nebolo horšie ako to, čo sa stalo na pľaci len 8 dní pred koncom celej produkcie filmu. Hlavný hrdina celého filmu – herec Brandon Lee – mal nakrútiť jednu z úvodných scén filmu, v ktorej príde o život. Nikto však ani len netušil, že jeho smrť sa na scéne odohrá naozaj.

Nevedel, že zastrelil kolegu

Rekvizitár filmu dostal za úlohu zaobstarať do predmetnej scény zbraň a slepé náboje, ktoré zvyčajne mávajú kartónový projektil. Žiaľ, v časovom sklze sa mu podarilo zohnať len tie ostré, ktoré neskôr rozobral a vyrobil z nich slepé. Pri ich výrobe však použil pôvodný olovený projektil, čo bolo dôvodom, prečo sa guľka v hlavni pri skúšobnej streľbe roztrieštila a zasekla. Zbraň následne odložili a nepoužívali dva týždne do osudného dňa. Dovtedy nikto nezistil, že zbraň môže niekomu vážne ublížiť.

Zbraň nabitú slepými nábojmi dostal do rúk Leeho herecký kolega Michael Massee, ktorý vo Vrane stvárnil postavu Funboya. Pri akcii, prednesení niekoľkých slov z úst hercov malo dôjsť k streľbe, pri ktorej nemal byť nikto zranený. Stal sa však presný opak. Úlomok guľky, ktorá sa predtým v hlavni zasekla, vymrštil tlak výbuchu slepého náboja a zasiahol Brandona Leeho priamo do aorty.

Nikto nevedel, čo sa práve stalo a nakrúcanie scény pokračovalo ďalej. Keď si však všetci prítomní všimli, že Lee sa ani po stopnutí ostrej nezdvíha zo zeme a uvideli ho v kaluži krvi, okamžite zavolali záchranku. Tá na pľac dorazila ešte kým bol Lee nažive. Po prevoze do nemocnice, sérii transfúzií krvi a náročnej operácii však zomrel.

Film dokončili vďaka CGI

Nakrúcanie bolo opäť na niekoľko mesiacov zastavené. Režisér Proyas v ňom nechcel pokračovať, neskôr si ale uvedomil, že kvôli Leeho odkazu snímku musí dokončiť. Prepisovanie scenára a následné pretáčky stáli producentov ďalších 8 miliónov dolárov. Vranu sa napokon vďaka Leeho dvojníkom a špeciálnym efektom podarilo dokončiť. Predmetná scéna z filmu bola podľa niektorých zničená samotným režisérom, iní tvrdia, že ju filmárom vzali vyšetrujúci policajti. Danú scénu nahradila iná, ktorú dokončili vďaka spomínaným efektom a Leeho dvojníkom.

Fanúšikovia boli aj napriek smutnému prekliatiu celej produkcie z výsledku nadšení a dodnes ide o jeden z najlepších komiksových filmov, aké kedy vznikli. Na úspech filmu sa neskôr hollywoodski tvorcovia snažili nadviazať tromi pokračovaniami a televíznym seriálom. Nikomu sa však už nepodarilo prvý diel prekonať. Prekliatie Leeho posledného filmu tak bolo prvkom, ktorý ho celý preslávil.