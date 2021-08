Pri Banksyho maľbe našli dôkaz, prečo umelca nikdy nikto nechytil pri práci. Je to jednoduchšie, ako sa zdá

Na konte má desiatky ikonických malieb, zástupy fanúšikov a zrejme aj milióny libier na bankovom účte. Svetoznámy pouličný umelec Banksy je mimoriadne nadaným a rovnako známym umelcom. Ako to, že jeho identitu verejnosť dodnes nepozná, aj keď na ulici tvorí už tak dlhú dobu? Fanúšikom sa podarilo nájsť dôkaz, ako je možné, že si ho pri práci na jeho maľbách doposiaľ nikto nikdy nevšimol.

Niekoľko nových malieb, ktorých autorstvo sa prisudzuje svetoznámemu umelcovi Banksymu, sa nedávno objavilo v mestách na východnom pobreží Anglicka. Mnohí sa preto nazdávajú, že Banksy je v tejto oblasti na dovolenke, respektíve ju tam pár dní trávil, píše web Unilad. K autorstvu niekoľkých z nich sa priznal, ostatné ale zostávajú aj naďalej záhadou, či ich autorom vôbec je. Vyvstáva však otázka, ako je možné, že si ho pri toľkom množstve nových pouličných diel nikto nevšimol, keď ich tvorilo, keďže sú na verejných miestach?

Objavili dôkaz o tom, ako Banksy tvorí

Fanúšikom Banskyho sa podarilo nájsť dôkaz o tom, že známy umelec sa pri práci naozaj dobre a šikovne maskuje. Navyše mu to umožňuje pracovať nielen pod rúškom tmy, ale pokojne aj počas dňa.

Bansky už dávnejšie vo svojom videu ukázal, ako zvykne tvoriť jednotlivé maľby na menších plochách. Veľkým tajomstvom však bola jeho práca na podstatne väčších dielach, ktoré len tak ľahko zakryť nejdú.

Je to jednoduchšie, než ste si mysleli

Aj Banksy je ale len človek a ide na to pomerne jednoduchým a prostým spôsobom. Vždy, keď na niektorú zo stien svoju maľbu zvečňuje a ide o veľké dielo, postaví si lešenie, ktoré jednoducho zakryje obrovskou plachtou. Tá je o lešenie prichytená plastovou sťahovacou páskou (eska páskou). Keď je všetko dokonalo zahalené, pustí sa do práce a lešenie dá dole až vtedy, keď má súkromie. No a keďže človek je z neustáleho prerábania tej-ktorej budovy už unavený, niečo takéto veľmi jednoducho prehliadne.

Dôkaz o tom, že Banksy zrejme na zakrytie pri práci používa tieto nástroje, sa podarilo odhaliť účtu Urban Art Club na sociálnej sieti TikTok, kde pripravili aj krátke video, ktoré demonštruje to, ako Banksy pravdepodobne pracuje. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Samozrejme, postaviť veľké lešenie okolo budovy nie je len tak a Banksy si zrejme na svoje maľby v utajení pýta povolenia. Svoju identitu však nikomu neprezrádza, keďže sa doposiaľ nepodarilo zistiť, kto Banksy vlastne je. A vďaka jeho šikovnosti a nevšímavosti okoloidúcich to možno ani nikdy nezistíme.