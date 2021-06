Jeho diela majú hodnotu niekoľkých miliónov eur, identita aj naďalej zostáva záhadou: Kto je tajomný Banksy?

Na svete azda neexistuje človek, ktorý by meno Banksy nepoznal. Pouličný umelec je pre niekoho len jedným z ďalších vandalov, ktorí svojimi dielami ničia verejné budovy. Pre iného je stelesnením streetartu. Postupom času sa z Banksyho stalo akési synonymum pre graffiti. A to aj napriek tomu, že v jeho tvorbe dominuje skôr pouličná maľba. Jeho diela majú hodnotu niekoľkých miliónov eur. Jeho identita však aj naďalej zostáva pre všetkých záhadou. Je Banksy len jeden človek alebo skupina umelcov, ktorá sa snaží pouličným umením zmeniť spoločnosť?

Banksy je pojmom medzi milovníkmi pouličného umenia už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Jeho diela často pracujú s motívmi satiry i čierneho humoru, odkazujú na nekalé praktiky politikov i establishmentu a často poburujú širokú verejnosť. Tých, ktorých Banksyho tvorba nadchýna, je však podstatne viac.

Graffiti slávneho umelca sú často tvorené akoby maľby ceruzkou a objavujú sa sporadicky kdekoľvek na svete. Na stenách budov, verejného osvetlenia či v súpravách metra. Samotný umelec však nikdy dopredu nehovorí, kde sa jeho nové diela objavia. Keď si ich okoloidúci všimnú, začína sa pátranie, či za dielom skutočne stojí slávny umelec. Ten autorstvo potvrdzuje, dnes už na sociálnych sieťach, zvyčajne po pár hodinách, najčastejšie však po pár dňoch.

Pracuje sám alebo ide o skupinu umelcov?

Aj napriek tomu, že jeho identitu pozná len veľmi úzky okruh ľudí a pre verejnosť zostáva záhadou, niečo málo sa o ňom vie. Kariéru graffiti umelca odštartoval v rozmedzí rokov 1990 až 1994 ako člen streetartovej skupiny DryBreadZ Crew, ktorej členmi okrem neho boli umelci známi pod menami Kato a Tes. Jeho tvorbu v mnohom inšpirovalo zázemie britského mesta Bristol, kde vyrastal a dokiaľ pochádzal. Veľmi blízko mal k undergroundu, ktorý pouličné umenie a hudbu spájal. Najväčším učiteľom mu mal byť Robert Del Naja alias 3D z populárneho trip-hopového zoskupenia Massive Attack.

V počiatkoch jeho tvorby boli výsledkom len nápisy, k obrazom sa dostal až neskôr, keď jeho hviezda začala stúpať na vrchol. Zaujímavé je, že spočiatku sa ani nijak neskrýval či nemaskoval. Jeho identita je však aj napriek tomu stále tajomstvom a nikto nevie povedať, kto sa za pseudonymom Banksy ukrýva.

Mnohí sa nazdávajú, že ide o individualistu, iní si zas myslia, že Banksy je názov skupiny umelcov, čomu môže nasvedčovať aj fakt, že kedysi súčasťou graffiti skupiny bol. Najviac správ ale odkazuje a dokazuje, že Banksy je len jeden, a jeho identitu sa už snažili vypátrať viacerí novinári. Žiadne pátranie sa však neskončilo úspechom. Zatiaľ.

Na umení zarábať nechcel, prinútili ho k tomu špekulanti

S graffiti začal popravde zvláštne. Najskôr chceli s kamarátmi nastriekať na vlakovú súpravu nápis „Zase meškám“. Tento pokus sa skončil Banksyho skrývaním sa pod nákladiakom pred policajtmi, ktorí ich pri čine prichytili. Vtedy si uvedomil, že ak chce aspoň nejaké dielo dokončiť, musí sa naučiť maľovať rýchlejšie. Začal preto trénovať a na jednotlivé maľby si dopredu pripravovať šablóny. Tie sa napokon stali základom jeho tvorby a malieb, ktoré ho postupne preslávili po celom svete.

Na konte má desiatky pouličných prác, ktoré sa svojím spôsobom zapísali do dejín streetartového umenia. Najskôr ich ale nepredával. K tomu sa podujal až po tom, čo niektoré z jeho diel boli z miest, kde sa objavili, odstránené a vydražené na nemalé sumy peňazí presahujúce od stoviek tisíc po milióny dolárov.

Niektoré diela dáva do dražby sám, iné zas predáva prostredníctvom svojho e-shopu, ktorý by mimochodom tiež nevznikol, keby sa niektorí špekulanti nechceli na jeho práci priživiť. Hneď niekoľko takýchto podnikateľov si veľmi dobre uvedomovala Banksyho slávu. A keďže on sám sa k dielam nepriznával a nepredával merch s motívmi svojich malieb, rozhodli sa ho zastúpiť iní. Aj s vedomím, že porušujú jeho autorského práva. Tento konzum Banksy nezniesol a otvoril si preto svoj vlastný obchod.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy)

Ani celosvetový úspech a uznanie od ostatných pouličných umelcov ale Banksyho nijakým spôsobom neprinútili prezradiť svoju identitu. Čím viac diel však na verejnosti pribúdalo, tým väčším stredobodom pozornosti bol. A skutočné meno tohto kreatívneho umelca, ktorý svojou tvorbou mnohých aj urazil a zosmiešnil, chcel poznať každý.

Jeden z členov kultových Massive Attack

Kto teda je Banksy? To je ťažko povedať. Na to, aby ho nikto nepristihol, si dáva veľký pozor. Rôzne náznaky, kto by sa za týmto menom mohol ukrývať, tu však sú.

Vzhľadom na to, že Banksy sa neustále pohybuje v okruhu pomerne známych umeleckých mien rôznych sfér, najčastejšie pri bristolských hudobníkoch zo spomínanej kapely Massive Attack, už dlhšie koluje fáma, že známy streetartový umelec je členom práve tohto zoskupenia.

Tým, že ho v tvorbe graffiti inšpiroval Robert Del Naja z Massive Attack, priznal Banksy niekoľkokrát. Naskytla sa tu preto otázka, či by sám 3D nemohol byť Banksym. Napokon, veľa z diel, ktoré sa znenazdajky objavili v niektorých kútoch sveta, vznikli v čase, keď v rovnakom meste Massive Attack koncertovali. Prípadne sa tak stalo o pár dní neskôr, čo kapela svoj koncert odohrala.

Napríklad v apríli 2003 v austrálskom Melbourne, v máji 2010 zas Bansky šesťkrát sprejoval v americkom San Franciscu krátko po tom, čo tam Massive Attack dvakrát predtým vystúpili. K podobným zhodám došlo aj v kanadskom Toronte, americkom Bostone či Los Angeles a New Yorku.

3D sa dokonca ani netajil spoluprácou s Banksym. Známy pouličný umelec pre Del Naju napísal predslov ku knižke 3D and the Art of Massive Attack. Teóriu o tom, že Banksy je jedným z členov Massive Attack má potvrdzovať aj prerieknutie sa britského producenta a dídžeja Goldieho v jednom z podcastových rozhovorov. V jednej vete Banksyho oslovil krstným menom Rob.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy)

„Dnes stačí dať na tričko komiksový nápis, podpísať to Banksy a je hotovo. Nič proti Robovi, podľa mňa je to skvelý umelec. Prevrátil svet hore nohami,“ povedal Goldie doslova. Priezvisko však vynechal a ďalej sa aj po výzvach moderátorov k tejto téme nevracal. Samotný 3D ale všetky špekulácie o tom, že je Banksy, pochopiteľne, vyvrátil. A podobne to robia aj ďalší páni, ktorým sa identita Banksyho prisudzuje.

Zakladateľ Gorillaz alebo moderátor detskej šou?

Okrem 3D-ho si v minulosti mysleli, že za Banksym sa skrýva iný umelec, ktorý má tiež čo-to spoločné s hudbou – Jamie Hewlett. Bežným smrteľníkom toto meno zrejme známe nie je, fanúšikovia hudby však vedia, že ide o jedného zo zakladajúcich členov svetoznámej virtuálnej kapely Gorillaz. Tú založil spolu s producentom a hudobníkom Damonom Albarnom (okrem iného člen slávnej britskej skupiny Blur).

Zvesti o tom, že tvorca Gorillaz je Banksy, sa objavili po tom, čo tajomný umelec navrhol obal na album Think Tank skupine Blur. Jamie Hewlett tieto tvrdenie taktiež negoval a to, že nie je Banksym, potvrdila aj Banksyho publicistka Joana Brooks.

V roku 2020 sa vyriešenie otázky, kto je v skutočnosti Banksy, dostalo na pretras opäť. Na sociálnej sieti Twitter sa objavili fámy, že ním má byť umelec a niekdajší moderátor detskej umeleckej relácie Art Attack – Neil Buchanan. Aj ten ale tieto fámy vyvrátil. Zdá sa teda, že otázka Banksyho identity zostane aj naďalej zahalená rúškom tajomstva.

Ukázal sa v telke aj v dvoch dokumentoch

Na scéne je však už takmer 30 rokov a je zvláštne, že to, kto sa za týmto pseudonymom ukrýva, ešte nikto neprezradil. Banksyho pravé meno totiž niektorí poznajú, tajomstvo ale vyzradiť nechcú. Napokon dosiahlo by sa tým zrejme len to, že by jeho diela stratili na hodnote. A to predsa nikto nechce.

Banksy sa tak aj naďalej ukrýva. Rozhovory dáva len vo veľmi výnimočných prípadoch a takmer vždy je pri nich zahalený. Jeho oči sa objavili v rôznych televíznych reportážach aj v jeho vlastnom dokumentárnom filme z roku 2010 s názvom Exit Through the Gift Shop, za ktorý získal aj nomináciu na Oscara. Po tomto tak už má na konte skutočne všetko – vlastný e-shop, ktorý ako jediný predáva originály prác, päť kníh s fotografiami jeho najznámejších diel a nespočet fanúšikov, pre ktorých je inšpiráciou, a ktorí chcú poznať jeho identitu, pretože je pre nich hrdinom.

O hľadaní Banskyho identity vzniklo niekoľko reportáží i televíznych cyklov. Žiaden konkrétne odpovede neprináša. Najbližšie, zdá sa, sa dostal nedávny dokument z dielne HBO s názvom Banksy a vzostup pouličného umenia (Banksy and the Rise of Outlaw Art). Ten si môžete pozrieť aj na streamovacej službe HBO GO.