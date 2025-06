Prevádzkový riaditeľ Trdlokafe: Nové prevádzky chceme otvárať mimo nákupných centier, transakčná daň nás nezastaví

Dať si na jednom mieste dobrú kávu a chutný trdelník? Práve to je vízia konceptu, ktorý je slovenským spotrebiteľom známy pod značkou Trdlokafe. Prevádzková sieť sa rozšírila naprieč celou krajinou a naraziť na ňu môžu predovšetkým návštevníci obľúbených nákupných centier. To by sa však už čoskoro mohlo zmeniť.

Pre interez to v rozhovore potvrdil prevádzkový riaditeľ siete Libor Plecháč, ktorý tiež naznačil, akým smerom sa spoločnosť bude uberať pri zakladaní nových pobočiek. Tie sú v súčasnosti do veľkej miery lokalizované vo veľkých obchodných centrách v Bratislave, Žiline, Trnave, Martine, Poprade, Košiciach či Prešove.

Aj keď sa značke Trdlokafe v shoppingoch darí, v blízkej budúcnosti by sa chceli zamerať na iné miesta. „Keď to poviem zjednodušene, my sme sieť, ktorá je závislá od zákazníkov hľadajúcich takzvaný impulzívny nákup,“ uviedol Plecháč. Okrem toho sme sa tiež porozprávali o podmienkach biznisu na Slovensku, ale napríklad tiež o tom, ako vnímajú negatívne recenzie a akým spôsobom s nimi pracujú.

Aký bol pre vás rok 2024 a s akými plánmi ste vstúpili do roku 2025?

Rok 2024 bol vo všeobecnosti o tom rýchlo rásť, mať čo najviac pobočiek a rozšíriť sa v jednotlivých mestách. To sa nám, ak to vezmem od Bratislavy po Košice, podarilo. Ja som do firmy prišiel na konci minulého roka a povedal som si, že by som to chcel v roku 2025 trocha spomaliť a chytiť pevne do rúk.

S mojím country manažérom sme sa rozhodli, že trocha prevrátime stratégiu a pozornosť budeme venovať produktu. Chceme, aby bol náš produkt stopercentný a ľudia sa k nám vracali. Nielen kvôli trdelníku, ale aj kvôli káve. Tento rok sa tak nesie v sérii školení, máme nový školiaci systém, robíme online školenia, kurzy pre nových baristov a venujeme sa ľuďom viac, ako doteraz.

Ako postupujete pri výbere nových potenciálnych lokalít?

V minulosti sme viac našu sieť rozširovali v obchodných centrách. Ja si však myslím, že oveľa lepšie nám fungujú ulice s výdajnými oknami. Keď to poviem zjednodušene, my sme sieť, ktorá je závislá od zákazníkov hľadajúcich takzvaný impulzívny nákup. To v praxi znamená, že uvidia nejaký produkt, padne im do oka a chcú si ho kúpiť.

Preto budeme naše ďalšie slovenské rozširovanie tlačiť viac do výdajných okien v turisticky frekventovaných miestach. Naša cieľovka je podľa mňa všade tam, kde sú turisti. Práve na takéto miesta chceme v tomto roku ísť.

Nevravím, že obchodné centrá nám nefungujú, ale zákazníci v nich vyhľadávajú skôr opakovaný nákup. Čo si budeme hovoriť, ak je niekto v nákupnom centre päťkrát do týždňa, tak si skrátka päťkrát pravdepodobne nedá trdelník.

V ktorých regiónoch sa vám darí najviac?

Spomenul by som napríklad Aupark v Bratislave, prípadne Bratislavu ako celok, ale všeobecne by som povedal, že sa nám dvíha východ Slovenska. Máme tam výborného kolegu a je tam cítiť, že to rastie. Tím ťahá za jeden povraz a je na to pekný pohľad.

Spomínali ste turisticky frekventované miesta. Môžeme vás očakávať napríklad vo Vysokých či v Nízkych Tatrách?

