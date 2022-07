Prequel ku Game of Thrones môže napraviť jeho fiasko: Z nového traileru sú ľudia nadšení, seriál uvidíme o mesiac

Už čoskoro na obrazovkách streamovacej služby HBO Max uvidíme prequel k veľkému seriálovému hitu – Game of Thrones. Pred niekoľkými hodinami bol vypustený prvý oficiálny trailer, ktorý očaril nedočkavých divákov, informuje LAD Bible.

Seriál s názvom Rod draka (House of the Dragon) vychádza, podobne ako samotný Game of Thrones, z predlohy Georgea R. R. Martina. Jeho príbeh je zasadený do obdobia 200 rokov pred udalosťami zo samotného Game of Thrones.

Konečne uvidíme „Tanec drakov“

Sústrediť sa bude na osudy a pád rodu Targaryen, z ktorého pochádzala Daenerys alebo, ako sme sa napokon dozvedeli, aj Jon Snow. Jedno je isté, na divákov čaká množstvo napínavých dramatických momentov, čo potvrdzuje aj samotný trailer. Je známe, že sa dočkáme aj samotného „Tanca drakov“, teda občianskej vojny tohto rodu.

Vizuál na vysokej úrovni. Ale čo dej?

Ľudia neskrývajú svoje nadšenie z vizuálnej stránky seriálu, ktorú trailer načrtol. Vyjadrujú však aj svoje obavy z toho, či sa priblíži ku svojmu knižnému originálu alebo z vývoja samotného príbehu. Nepochybne sú na mieste, hlavne po kritike, ktorej čelilo finále Game of Thrones, ktoré doslova mnohých divákov nahnevalo.

Ďalej nechýba chvála na hudbu alebo samotný štáb, ktorého vysoké kvality odzrkadľuje už samotný trailer. Tento seriálový zážitok, možno aj jeden z najväčších za tento rok, si budete môcť vychutnať už od 21. augusta. Zatiaľ si pozrite neuveriteľne vizuálne pútavý trailer k pripravovanej novinke.