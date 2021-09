Nikto nevie, kto ich vyfotil, objavili ich celkom náhodou: Zábery z trosiek WTC pripomínajú najhorší útok teroristov

V modernej histórii ľudstva existuje niekoľko mimoriadne dôležitých míľnikov. Dve svetové vojny, pád Berlínskeho múru či rozpad Sovietskeho zväzu a vznik postsovietskych republík. V 21. storočí sme na dátum, ktorý si budú ľudia pamätať ešte dlhé desaťročia nemuseli dlho čakať. Stal sa ním 11. september a hrozivý teroristický útok na Svetové obchodné centrum (WTC).

Pri útokoch al-Káidy na “Dvojičky” a americké ministerstvo obrany známe ako Pentagon prišlo o život 2996 ľudí a ďalších 6000 utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. Do dnešného dňa ide o najničivejší teroristický útok militantných a radikálnych islamistov v histórii. Pre svet sa stal 11. september začiatkom ďalšej vojny – tej s terorizmom.

Pri útokoch na WTC padli obe “dvojičky”. V centre New Yorku sa tak v uliciach nahromadilo asi 1,8 milióna ton trosiek. Z miesta, ktoré médiá po celom svete nazvali “Ground Zero”, bolo najskôr potrebné zachrániť zranených a vyniesť mŕtvych. Po záchranárskych prácach prišla na rad úloha odstrániť obrovské množstvo trosiek z rušnej časti Veľkého jablka. Ground Zero záchranári a hasiči nazývali Kopa (The Pile).

Na odstraňovacích prácach sa zúčastnili tisícky ľudí a obrovské množstvá ťažkej techniky. Pomáhali všetky zložky od záchranárov, cez hasičov a policajtov až k armáde. V mimoriadne prašnom prostredí trosiek WTC pomáhali aj štyri stovky pracovných psov. Nikdy v histórii USA ich pri jednej udalosti nevyužili v takomto počte.

Ako to priamo v “Kope” počas odstraňovania trosiek vyzeralo, približuje aj strhujúca fotoséria pozostávajúca z neuveriteľných takmer 2400 fotografií. Na svojom profile na stránke Flickr ich len nedávno zverejnil archivár, historik a herec Jason Scott. Ten ich podľa informácií spravodajskej televízie BBC získal celkom náhodou, keď si na domovom výpredaji (aký môžeme často vidieť v rôznych amerických filmoch) kúpil množstvo starých CD-čiek bez toho, aby vedel, čo obsahujú.

Na starých diskoch potom objavil obrovské množstvo fotografií priamo z Ground Zero vyhotovených počas niekoľkých týždňov, bezprostredne po útokoch z 11. septembra. Kto fotografie na mieste tragédie vyhotovil, nie je dodnes známe. Zbierka je obrovská a to sa pritom Scottovi neporadilo z nosičov zachrániť úplne všetky zábery. V článku portálu The Verge preto vyzýva verejnosť, aby sa pozreli do vlastných archívov a pokúsili sa fotografie z 11. septembra zachrániť, kým je ešte čas.

Fotografie v článku zverejňujeme so súhlasom Jasona Scotta. V mailovej komunikácii nás žiadal o jediné. Aby sme vás, čitateľov portálu vyzvali k pomoci urobiť svet lepším miestom, napríklad prostredníctvom charity či dobrovoľníctva.

Vo svete dodnes, aj necelých 18 rokov od útokov, existujú charity, ktoré zbierajú financie na pomoc rodinám obetiam útokov, pozostalým či ľuďom, ktorí dodnes trpia traumou po zážitkoch z 11. septembra (napr. since911.com). Podľa amerického centra pre kontrolu chorôb a prevencie trpí chorobami, traumou, zraneniami či kontamináciou rôznymi toxínmi z Ground Zero dodnes asi 400-tisíc ľudí.