Prekvapí kvalitou i rýchlosťou produkcie: Netflix predstavil filmovú novinku, ktorú nakrútili za 5 dní

Knižnica streamovacej služby Netflix sa každý mesiac obmieňa, čo si už istotne nejeden predplatiteľ všimol. Pribúdajú do nej však nielen zakúpené akvizície, ale aj pôvodné autorské projekty, ktoré často vynikajú svojou kvalitou. Inak tomu nie je ani v prípade filmovej novinky Skaza pani Grace (A Fall From Grace), ktorá si svoju premiéru na Netflixe odbila len 17. januára 2020.

Dej novej netflixovej snímky sleduje príbeh doposiaľ beztrestnej ženy, ktorú obvinia z vraždy vlastného manžela. Samozrejme, dokazovanie neviny je v jej prípade o čosi ťažšie. Jej právnička totiž zisťuje, že okolo celého prípadu môže existovať širšie spiknutie a vraždu na jej klientku zrejme niekto narafičil. Alebo nie?

Film nakrútili v priebehu 5 dní

Novinka režiséra, herca, scenáristu a producenta Tylera Perryho (v netflixáckej novinke si zahral aj jednu z hlavných postáv) sa teší z pomerne pozitívnych diváckych ohlasov. Len tunajší diváci a predplatitelia Netflixu filmu udelili na ČSFD hodnotenia v percentuálnom vyjadrení 71 %.

Nielen dej je však na tomto novom filme z dielne Netflixu zaujímavý. Čo možno tých, čo už snímku videli a aj tých, čo sa ju len chystajú zhliadnuť, prekvapí, je dĺžka samotnej produkcie.

Ako totiž jedna z vedúcich osobností produkčnej spoločnosti Tyler Perry Studios Michelle Sneed potvrdila, nakrúcať začali v Atlante pár dní pred Vianocami. Hotový film sa do knižnice dostal v piatok 17. januára 2020. Samotné nakrúcanie pritom netrvalo viac ako 5 dní, informuje portál LAD Bible.

„Myslím si, že máme jeden z najlepších tímov v biznise, za ktorým jednoznačne stojím. Bol to naozaj skvelý výkon, no poznáme sa už naozaj dlho. Sme ako rodina a žijeme spolu v Atlante už 25 rokov, takže v tom bol ten rozdiel (pri produkcii filmu, pozn. red.),“ uviedla na margo rýchlej výroby filmu Sneedová portálu The Hollywood Reporter.

Jeden z hlavných hrdinov výhradne černošskými hercami obsadeného filmu, herec Matthew Law, tiež prezradil, že v Hollywoode panuje akási predstava o tom, že černosi sú leniví. „Existuje stereotyp, že výhradne černošská produkčná zostava veci spomaľuje,“ povedal Law. Tempo, počas ktorého sa podarilo vyprodukovať novinku na Netflixe je však dôkazom, že ide naozaj len o mylnú predstavu.

Snímku A Fall From Grace nájdete v knižnici streamovacej služby Netflix aj s českými titulkami.

