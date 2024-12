Prehovoril tatér s odkazom pre Šimkovičovú: Nápis na čele nebol skutočným tetovaním. Že odkopírovala Moneta, by som prežrel

Pred niekoľkými dňami ste mohli zachytiť na internete video od umelca, ktorý si hovorí „trawart“, ktorým dal jasne najavo svoj názor na aktuálnu situáciu v kultúre. Navštívil výstavu na Bratislavskom hrade, na ktorej nájdete diela ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ale aj niekdajšej poslankyne Romany Tabakovej, a zanechal odkaz priamo na vlastnej tvári – na čelo si „vyryl“ hrubo preškrtnuté slovo KULTÚRA.

Článok pokračuje pod videom ↓

Video od jeho zverejnenia na Instagrame videli desiatky tisíc ľudí a ako prezradil umelec pre interez, týmto svojím odvážnym krokom chcel vyjadriť podporu tým, ktorých sa to priamo dotýka. „Kultúra by mala byť miestom pre všetkých,“ podotkol.

Situácia v kultúre ho znepokojuje

„Z môjho pohľadu ako umelca vnímam aktuálnu situáciu v slovenskej kultúre ako veľmi znepokojujúcu. Snahy súčasného vedenia kultúry, ako aj niektoré politické a spoločenské trendy, sa zameriavajú čoraz viac na vytváranie priestoru pre umelcov, ktorí sú ideologicky vyhranení, než na podporu samotnej kvality a rozmanitosti tvorby,“ opísal svoj názor na vec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa TRAWART TATTOO PERFORMANCE 🧊 (@trawart)

„Zdá sa, že prioritou už nie je umenie ako také, ale skôr to, aký názor umelci vyjadrujú, alebo aké hodnoty zastávajú. Kultúra by mala byť miestom, kde sú vítané rôzne hlasy, bez ohľadu na politickú orientáciu či osobné presvedčenie, a kde je umenie hodnotené najmä na základe jeho kvality a originality,“ priblížil, ako vníma kultúru, a aj keď aktuálne žije v Prahe, o jej stav sa aktívne zaujíma, pretože sa tu narodil a má tu známych, ktorých sa táto situácia priamo dotýka.

Inšpiráciu Monetom by predýchal, prekáža mu niečo iné

V spojitosti s výstavou, na ktorú sme sa po jej otvorení boli pozrieť aj my, sa hovorilo napríklad o diele Martiny Šimkovičovej s názvom The colour blue and the magic, ktorá nápadne pripomína maľbu Seina pri Giverny od Clauda Moneta.

„To, že ministerka Šimkovičová odkopírovala Moneta, by som ešte prežrel, aj keď je to výsmech do tváre umelcov, ale dajme tomu, že sa inšpirovala. Ale štve ma to, ako nekompetentne riadi rezort kultúry a zasahuje do nej, či už neodôvodnenými personálnymi zmenami v kultúrnych inštitúciách, alebo svojou ideologicky motivovanou cenzúrou,“ opísal dôvody svojho rozhodnutia verejne vystúpiť so svojím názorom.

Diela političiek a ostatných sú v galérii prezentované odlišne

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného