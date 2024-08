Navštívili sme SNG: Ministerka Šimkovičová v nej umenie nevidela, my sme našli Picassa, aj najvýznamnejších domácich umelcov

V posledných dňoch Slovenskom otriasa odvolanie dvoch významných funkcionárov spojených s kultúrnymi inštitúciami. Matej Drlička zo Slovenského národného divadla (SND), ale aj Alexandra Kusá zo Slovenskej národnej galérie (SNG) už na vedúcich pozíciách nepôsobia, pričom vody rozvírili aj kontroverzné vyhlásenia ministerky Šimkovičovej o spomínanej galérii. My sme sa ju preto rozhodli navštíviť.

Martina Šimkovičová sa konkrétne vyjadrila, že v nej nie je vidieť umenie a je to hanba. „Viete, že SNG sa dnes pýši novým šatom, je teda úspešne zrekonštruovaná, ale keď vojdete do tejto galérie, nevidíte tam slovenskú zástavu a čo je horšie, nevidíte tam umenie – obrazy, sochy, niečo, čo vytvorili aj naši slovenskí umelci. Je to hanba, že SNG nevie prezentovať umenie našich, ale aj zahraničných umelcov, a napriek tomu sa tam vyberá vstupné,“ znie konštatovanie ministerky.

Tento názor pobúril ako laickú, tak aj odbornú verejnosť, na čo reagoval aj jeden zo zamestnancov videom na sociálnej sieti Instagram. K vyjadreniu, v ktorom kritizoval jej nekompetentnosť, pridal aj video zachytávajúce aktuálny vzhľad galérie a aktívne výstavy. Medzičasom opäť kultúrnu obec „naštartovala“ uniknutá nahrávka rozhovoru nového riaditeľa so zamestnancami, ktorú zverejnil portál Startitup.

Na základe aktuálnosti a širokej verejnej diskusie sme sa do galérie rozhodli vybrať aj my. Chceli sme zistiť, ako to momentálne v SNG vyzerá, aké diela vystavuje a či v nich majú zastúpenie aj slovenskí umelci.

Galéria pôsobí moderne

Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že SNG je skutočne moderne vyzerajúcim a príjemným priestorom. V čase našej návštevy počas poobedných hodín sa v klimatizovaných priestoroch galérie pohybovalo niekoľko desiatok ľudí. Podľa aktuálne platného cenníka stojí lístok do celej galérie 9 eur, zľavu majú študenti, učitelia a seniori, deti, študenti výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, dejín umenia, ZUŠ a ŤZP majú vstup zadarmo.

Na úvod sme si prezreli prehľadnú mapu a vybrali sa skúmať vystavené umenie. Prvou zastávkou bolo Atrium s umením secesie na Ukrajine pod názvom V oku búrky. Po krátkom prezretí tejto sekcie sme sa vybrali ďalej a zisťovali, či skutočne galérii chýba domáca tvorba a významnejšie prezentovanie umeleckých diel. Na konci sme ostali veľmi prekvapení.

