Predstavitelia Penny a Leonarda opísali svoj prvý bozk v Teórii veľkého tresku. Kvôli tomuto sa do seba zamilovali

Ako sme sledovali vývoj vzťahu medzi Penny a Leonardom v Teórii veľkého tresku (The Big Bang Theory) na našich obrazovkách, vyvíjal sa aj v skutočnom živote. Nová kniha The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story prezradila podrobnosti z ich súkromia a aj to, ako ho ovplyvnil ich prvý bozk pred kamerami, uvádza Vanity Fair.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kaley Cuoco alias Penny a Johnny Galecki v úlohe Leonarda stvárnili v rokoch 2007 až 2012 ústredné postavy obľúbeného sitkomu Teória veľkého tresku. Ako sa ukázalo, Cuoco zaujal Galecki hneď od začiatku, avšak obaja mali v tom období iné vzťahy, píše Insider.

Spoločný bozk pred kamerami znamenal veľa aj v súkromí

Prvý bozk Penny a Leonarda padol v seriáli v podstate na začiatku prvej série. Videli sme ho v šiestej časti, v ktorej Penny usporiadala večierok v maskách a pozvala aj svojich susedov s kamarátmi.

Cuoco mala oblečený zvodný kostým mačky. „Vedela som, že v tom kostýme vyzerám roztomilo, tak som sa cítila dobre,“ vysvetlila Cuoco a dodala, že navyše si to o nej myslel aj jej herecký kolega.

Zamilovali sa do seba

Galecki sa do Cuoco zamiloval počas nakrúcania ďalšej scény, ktorá sa odohrávala vo výťahu. Išlo o snovú sekvenciu, pri ktorej Leonard zachránil Penny a vo výťahovej šachte sa pobozkali. Napriek tomu, že v seriáli išlo iba o krátku scénu, v skutočnom živote ju herci prežívali oveľa intenzívnejšie.

„Pri nakrúcaní sme museli byť dosť dlho v objatí,“ opísal Galecki. Cuoco priznala, že v tom momente sa do seba tak trochu zamilovali a predstaviteľ Leonarda to potvrdil. „Myslím, že to bol obrovský zlom. V tej chvíli sme obaja vedeli, že ku sebe vzájomne niečo cítime.“

Randili spolu dva roky

Natáčanie prvej série sitkomu skončilo a medzi dvojicou sa v súkromí nič nestalo. To sa ale zmenilo počas vzniku tej druhej.

Galecki pozval Cuoco do baru na víno a následne si vymenili prvé bozky aj mimo kamier. Rozhodli sa to však pred verejnosťou utajiť. Aj kvôli tomu, aby nepokazili pohľad fanúšikov na Penny a Leonarda. Trval na tom predovšetkým Galecki, ktorý si chcel svoje súkromie strážiť.

Napokon to viedlo až k tomu, že Cuoco a Galecki spolu od roku 2008 do 2010 v súkromí tvorili pár.