Prečo sú muži po sexe vždy takí ospalí? Môže za to viacero faktorov, ten z pohľadu evolúcie vás zaujme

Muži majú po sexe, hlavne ktorý je spojený aj s orgazmom, pomerne významnú tendenciu zaspať. Stáva sa to aj ženám, avšak v menšej miere. Prečo je to tak?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa to deje, a tiež niekoľko hypotéz, podľa ktorých by mohla byť evolučná výhoda takejto únavy, uvádza IFL Science. Z biologického hľadiska je pomerne jasné, prečo muži po orgazme zaspia.

Hormóny spôsobujúce spánok

Telo vtedy uvoľňuje veľké množstvo hormónov vrátane oxytocínu, prolaktínu, kyseliny gama-aminomaslovej a kokteil ďalších endorfínov. To všetko prispieva k pocitu ospalosti, kľúčovú rolu hrá ale prvý menovaný — oxytocín.

V článku pre Huffpost ozrejmila Sue Carterová z univerzity v Indiane, ktorá sa venuje výskumu sexu, pohlaví a reprodukcie, že hormóny, ktoré sa uvoľňujú počas orgazmu, sú spojené tiež so znížením stresu, ale aj obranyschopnosti a podporou utlmenia bez navodenia strachu. Toto všetko je ideálne na navodenie spánku.

Predpokladá sa, že prolaktín spôsobuje, že vzrušenie po orgazme opadá, čo takisto podporuje ospalosť. Ak by boli partneri stále vzrušení, k spánku by tak ľahko nedošlo.

Evolučný dôvod je nevysvetlený

Prečo teda nastáva spánok z biologického hľadiska, je celkom jasné, iná otázka je, prečo to tak zariadila evolúcia a hlavne prečo by to malo byť užitočné.

Pravdupovediac, tu už vedci prechádzajú k hypotézam. Jedným z predpokladov je, že ospalosť je jednoducho iba vedľajší efekt vyplavených hormónov.

Iní vedci sa ale s takýmto vysvetlením neuspokojili a navrhujú, že ospalosť po orgazme, či už u mužov alebo u žien, súvisí s tým, aby sa bránilo hľadať si hneď iného nového partnera a aby dvojica po sexe, po ktorom sa z evolučného hľadiska počíta s počatím, jednoducho ostala spolu. Tieto teórie by ale bolo potrebné viac preskúmať.

Pokiaľ ide o to, prečo sa tak často nehovorí o zaspávaní žien po orgazme, ale najmä o zaspávaní mužov, tak to môže súvisieť jednak s tým, že žena prežíva orgazmus inak ako muž, aj keď vyplavované hormóny sú v podstate rovnaké. Druhá možnosť, ktorú opísali lekári Mark Leyner a Billy Goldberg vo svojej knihe venujúcej sa tejto téme, hovorí o tom, že kým muži dosiahnu orgazmus takmer pri každom sexe, u žien to nebýva pravidlom.